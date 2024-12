No entardecer desta sexta-feira, 6, o céu de Brusque se transformou em uma paleta de cores vibrantes, chamando a atenção de quem teve a oportunidade de apreciar.

O pôr do sol, pois, pintou o horizonte com tons de rosa, laranja e vermelho, criando um cenário mágico que encantou a todos.

As nuvens, como pinceladas de um artista, completavam a obra de arte. Não perca a oportunidade de conferir as fotos e reviver esse momento único na galeria, exposta no fim desta edição.

Calor em Brusque e região

Antes de mergulharmos nas imagens, é importante então destacar o calor que marcou o dia.

As temperaturas ultrapassaram os 30°C em grande parte dos locais monitorados, não só em Brusque, mas por todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Esse aquecimento térmico é reflexo da aproximação de uma frente fria, que promete mudar radicalmente o cenário climático nos dias seguintes.

O fim de semana reserva uma virada no tempo, com previsão de chuva volumosa e risco de transtornos, incluindo possíveis alagamentos e até enchentes.

Modelos meteorológicos indicam acumulados significativos, o que exige atenção redobrada da população.

Números do calor

Confira a tabela abaixo com o levantamento das temperaturas máximas registradas nesta sexta-feira, trazendo um panorama completo de como o calor se manifestou em cada ponto monitorado.

Brusque antes da chuva

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, acompanhe a galeria e encante-se com a beleza única do céu Brusque antes da chegada da chuva.

Ainda que as condições climáticas adversas possam vir a ser desafiadoras, a cidade deixou sua marca antes da mudança, com um espetáculo visual que certamente ficará na memória.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

