A chuva, que começou a atingir a região de Brusque na noite de sexta-feira, 6, tende a ganhar força neste sábado, 7, com previsão de se estender ao domingo, 8.

Durante este período, são esperados acumulados pluviométricos significativos, podendo gerar índices acima de 150 mm ao longo do período.

Essa condição exige atenção no Vale do Itajaí-Mirim, especialmente diante do impacto que o somatório previsto pode causar, caso se confirme.

Para trazer mais detalhes e esclarecimentos sobre o cenário climático à vista, consultamos o meteorologista Piter Scheuer.

Confira a análise completa mais adiante, na nota emitida pelo profissional, exposta logo após a foto.

A chuva no sábado

*Boletim: Piter Scheuer >>

Com base nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, este boletim traz informações detalhadas sobre o cenário climático que Brusque e o Vale do Itajaí-Mirim devem enfrentar neste fim de semana.

É importante destacar que as previsões estão sujeitas a ajustes à medida que novos dados são analisados, reforçando, então, a necessidade de acompanhamento constante.

Para este sábado, a vigilância deve começar a estar voltada para volumes expressivos de chuva, à medida que as precipitações começam a ganhar intensidade ao longo do dia.

As simulações indicam acumulados significativos, podendo ocasionar alagamentos pontuais e exigir atenção redobrada em encostas, devido ao risco de deslizamentos de terra.

Embora a chuva não deva ser completamente ininterrupta, alguns períodos de melhoria podem eventualmente ocorrer.

Chuva se estende ao domingo

No domingo, o cenário tende a permanecer instável, sob a continuidade da chuva, reforçando a necessidade de vigilância.

No somatório geral do fim de semana, caso as projeções se confirmem, não estão descartados acumulados superiores a 150 mm no Vale do Itajaí-Mirim.

Esse volume reforça a necessidade de atenção redobrada, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos, dado o impacto da chuva contínua desde sábado.

Rio Itajaí-Mirim

O rio Itajaí-Mirim, embora dificilmente venha a causar transtornos mais graves, ainda assim requer atenção.

Apesar de a situação não indicar problemas significativos no momento, o rio permanece suscetível a sair da calha, especialmente em áreas mais baixas, que podem ser afetadas por alagamentos localizados.

Por isso, é importante que a população permaneça atenta às atualizações e às condições meteorológicas à vista ao longo do fim de semana.

Temperaturas

As temperaturas, ao longo do fim de semana, devem entrar em declínio, dificilmente superando os 22°C no domingo em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A ausência de calor é resultado direto da forte influência da nebulosidade, que mantém o clima mais agradável e sem variações expressivas.

Monitoramento

Reiteramos que todas as projeções estão sendo constantemente monitoradas e poderão sofrer alterações, conforme novas atualizações forem incorporadas.

Seguiremos acompanhando a situação e trazendo informações confiáveis e detalhadas para que a população de Brusque e região esteja sempre bem informada.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

Descubra abaixo as empresas que estão apoiando o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique nos banners e entre em contato diretamente com cada um deles para então conhecer mais de perto seus serviços e produtos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Azambuja então vista do alto: 50 motivos para se apaixonar pelo santuário de Brusque

2. Brusque então celebra o talento artesanal: veja os melhores cliques da feira na FIP

A chuva da madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense, então observado durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Por fim, não perca as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela a essência de como o amanhecer deste sábado iniciou em diferentes locais mencionados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 8

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK