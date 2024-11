Em sua edição deste fim de semana, a Feira de Artesanato da FIP, realizada no estacionamento da Centermix, anexo à FIP, em Brusque, consolida-se como um dos eventos mais aguardados da cidade.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Com um público cada vez mais apaixonado por peças únicas e criativas, a feira então promete encantar moradores e turistas até o domingo, dia 1º de dezembro.

A diversidade de produtos é um dos grandes destaques.

Desde delicados itens de decoração até peças de vestuário e acessórios exclusivos, tudo isso pode ser encontrado nas barracas cuidadosamente decoradas pelos artesãos, muitos deles locais.

A energia contagiante do ambiente, com cores vibrantes e aromas convidativos, transforma a feira em um verdadeiro ponto de encontro para quem busca momentos de descontração e apreciação da arte.

Mas a feira não é apenas um espaço para os adultos. As crianças também encontram um lugar especial, com brinquedos infláveis e áreas de lazer que garantem a diversão da família toda.

Brusque celebra o artesanato

A Feira de Artesanato da FIP, portanto, se consolida como um evento para todas as idades, que celebra a tradição do artesanato e proporciona momentos de alegria e descontração.

Com programação especial, a exposição acontece neste sábado, das 9h às 19h, e no domingo, das 10h às 17h30, garantindo um fim de semana repleto de atrações para toda a família.

Convidamos você a conferir a cobertura especial da Feira de Artesanato da FIP.

Brusque em fotos após anúncios

Brusque na Feira de Artesanato

Encerramos esta pauta com chave de ouro, trazendo uma galeria de imagens deslumbrante que retrata, de forma objetiva, toda a essência desta edição.

Confira agora os registros exclusivos que preparamos especialmente para você, nosso estimado leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

