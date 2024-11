No dia 1º de novembro de 1961, a cidade de Brusque foi abalada por uma enchente devastadora, que transformou completamente a paisagem da cidade.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O rio Itajaí-Mirim, então, transbordou, levando consigo não apenas bens materiais, mas também a segurança e a esperança de muitas famílias brusquenses.

Naquela época, o cenário era desolador, com ruas inteiras submersas, lares destruídos e a sensação de impotência diante da força avassaladora da natureza.

Os impactos da enchente

O jornal O Município, responsável por noticiar a catástrofe na época, relatou que 90% das casas foram atingidas pelas águas.

Em uma cidade tendo 17 mil habitantes há 63 anos, praticamente todas as residências foram impactadas por essa tragédia, uma realidade, pois, quase inimaginável.

Os danos materiais foram imensos, e muitos perderam absolutamente tudo o que tinham.

Enchente e luto

No entanto, a perda mais dolorosa foi a de vidas humanas, com três brusquenses que, tragicamente, perderam a vida durante a enchente.

O luto tomou e, dias depois, em 11 de novembro, o jornal O Município descrevia o evento como uma “tragédia dantesca, sem precedentes na história do município”.

Essas palavras, pois, ecoaram a dor de uma comunidade que viu sua rotina ser completamente alterada pela força destruidora das águas.

O passado revivido

Para reviver esses momentos de dor e superação, apresentamos uma galeria de fotos históricas registradas na área central de Brusque no fatídico dia 1º de novembro de 1961.

As imagens, pertencentes ao acervo particular do senhor Érico Zendron e gentilmente cedidas pelo projeto digital Brusque Memória, capturam a essência daquele momento difícil.

Elas trazem à tona as memórias de um tempo de sofrimento, mas também de união e resiliência.

Enchente de 1961 em fotos

Esta matéria se encerra com uma galeria de imagens que revive os difíceis momentos vividos por Brusque no fatídico 1º de novembro de 1961.

Confira as fotos e, mais uma vez, agradecemos ao senhor Érico Zendron pela gentil permissão para compartilhar seu acervo, além do apoio do projeto digital Brusque Memória.

