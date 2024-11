Nesta quarta-feira, 6, úmida, sob o céu cinzento de Guabiruba, um verdadeiro espetáculo da natureza foi, então, revelado nas imediações do Centro da cidade.

Na pacata rua Alexandra Riffel Debatin, um tesouro botânico raro e surpreendente brota a céu aberto, emoldurando a propriedade de José Nilo de Melo.

São as deslumbrantes vitórias-régias, exóticas plantas aquáticas com potencial de encher os olhos e o coração daqueles que têm a sorte de contemplá-las.

Essa rara aparição, geralmente vista nos remotos lagos da Amazônia, trouxe ao Sul do Brasil a majestade dessas espécies, espetáculo impressionante e fora do comum

Um cenário quase inédito, especialmente em Santa Catarina, onde o clima costuma dificultar seu florescimento natural.

As vitórias-régias são conhecidas por sua imponência, com folhas enormes e flores que desabrocham de forma delicada e grandiosa ao mesmo tempo.

Encontrá-las assim, livres e em pleno crescimento, é uma cena que parece saída de um sonho.

Raridade botânica em Guabiruba

A presença delas no ambiente natural de Guabiruba é uma raridade, quase um presente da natureza, tornando a propriedade de José um refúgio de beleza e tranquilidade, próximo à área urbana.

Sob sua generosidade, pudemos não apenas acessar, mas registrar em detalhes essas plantas icônicas, que se estendem em suas folhas flutuantes, como se quisessem abraçar o local.

Em sua forma circular quase perfeita, as vitórias-régias desafiam o próprio cenário, atraindo a atenção com uma elegância suave, como uma pintura viva que ganha vida na superfície das águas calmas.

Cada flor, ao emergir do meio das folhas, traz uma cor e uma textura que se destacam, contrastando com a suavidade dos tons de verde.

Para quem as observa, essas plantas são um lembrete de que a natureza se reinventa e surpreende, mesmo onde menos se espera.

Sua presença, pois, reforça a ideia de que a vida encontra maneiras de florescer e encantar.

Guabiruba e seu charme natural

Este achado, mais do que uma curiosidade botânica, é uma prova de como a natureza possui a capacidade de nos deslumbrar.

José Nilo, ao abrir seu espaço para que as lentes captassem essa maravilha, compartilha conosco um raro espetáculo visual.

Assim, ao final desta edição, uma galeria de fotos permite que você, caro leitor, também se deixe encantar por essa cena quase mágica que embeleza Guabiruba.

Este é, sem dúvida, um convite para apreciar a beleza rara que emerge da simplicidade e do inesperado.

Uma celebração de como, mesmo nas mais humildes paisagens, pode surgir algo que nos transporta para um mundo onde o extraordinário habita.

Guabiruba em fotos

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município

