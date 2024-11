Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado em praia no interior de Balneário Camboriú

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado no mar da praia do Estaleirinho, no interior de Balneário Camboriú, próximo a Itapema, nesta quarta-feira, 6. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava desaparecida há seis dias.

Os bombeiros retiraram o corpo da água. O mar estava em condições extremas, com ondas de 2 metros. O corpo foi localizado a cinco quilômetros da faixa de areia da praia. Duas embarcações sinalizavam o local antes da chegada dos bombeiros.

Em razão do mar agitado, foi necessário fazer um desvio pela praia de Taquaras, local em que foi possível retirar o corpo do jovem do mar.

Leia também:

1. Juiz, Conselho da Comunidade e diretor avaliam condições do presídio de Brusque na última inspeção do ano

2. Brusque registra queda 42% do número de roubos em 2024; confira dados

3. Limitadores de altura são instalados na rua Gustavo Halfpap e trecho da avenida Primeiro de Maio é interditado

4. Novembro úmido em Brusque tem mudança à vista com frente fria; veja a previsão

5. Pai é preso após filha relatar estupro para orientador pedagógico de escola em Itapema

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: