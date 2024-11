Mãe relata agressividade em atendimento em UBS de Brusque após crise da filha autista durante vacinação

A mãe de uma criança autista de 4 anos denunciou agressividade por parte de duas servidoras da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Limeira Baixa, em Brusque. A situação aconteceu nesta segunda-feira, 5, após a menina ter uma crise no momento em que receberia a aplicação de vacina na unidade. A Prefeitura de Brusque lamentou o caso em nota.

A mulher, que prefere não se identificar, registrou um boletim de ocorrência na delegacia nesta terça-feira, 6. Ela relata que chegou à UBS e solicitou atendimento preferencial para a filha, que utilizava o cordão do autismo. No entanto, conforme a mãe, foi informado que ali não havia este tipo de preferência.

Ela e a filha aguardaram o atendimento por aproximadamente 40 minutos. Na hora de ser vacinada, a criança teve uma crise. Neste momento, a servidora que aplicaria a vacina passou a ser agressiva, conforme o relato da mãe.

“Segura essa menina direito”, teria cobrado a servidora, e dito outras frases como: “você sabe quantas pessoas eu já vacinei hoje e quantas ainda tenho que vacinar?” e “vou falar só mais uma vez, mãe: prende ela, prende no meio das pernas”.

Após isso, a servidora deixou o local e outra mulher que trabalha na UBS entrou na sala. Mesmo com outra pessoa no ambiente, o tratamento com agressividade teria continuado.

“Se você não prender essa menina no meio das pernas, não vou dar a vacina nela”, “se não dava conta de segurar, porque não trouxe o pai?” e “ou você tranca essa menina bem no meio das suas pernas ou vou acabar quebrando a agulha dentro da bunda dela” também foram frases que teriam sido ditas pela outra mulher que chegou à sala. No fim, foi possível vacinar a menina.

Prefeitura lamenta caso

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Comunicação Social (Secom), informou, em nota oficial, que tomou conhecimento da situação após o questionamento do jornal O Município sobre o assunto. O Executivo manifestou ainda que passou a investigar o caso e garantiu que as medidas cabíveis serão tomadas.

“Colocamo-nos à disposição da mãe e da família para prestar todo o suporte necessário. Seguiremos com as devidas providências para assegurar que episódios como esse não se repitam. Contamos com a compreensão da comunidade enquanto avançamos na apuração”, informou a prefeitura, em nota.

Nota da prefeitura na íntegra

A Prefeitura de Brusque lamenta profundamente o ocorrido relatado pela mãe e pela filha na UBS do bairro Limeira Baixa. Reforçamos nosso compromisso com o atendimento humanizado e de qualidade a todos os cidadãos, em especial para aqueles que demandam atenção especial, como é o caso de pessoas com autismo.

Tomamos conhecimento do ocorrido pelo questionamento do jornal. No momento, estamos investigando o acontecimento, para apuração dos fatos. O processo interno serve para entender o que aconteceu e verificar os detalhes, e também identificar o profissional envolvido no caso.

Esclarecemos que todas as medidas cabíveis serão tomadas. Além disso, colocamo-nos à disposição da mãe e da família para prestar todo o suporte necessário. Seguiremos com as devidas providências para assegurar que episódios como esse não se repitam. Contamos com a compreensão da comunidade enquanto avançamos na apuração.

