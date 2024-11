A Los Troncos Parrilla Uruguaya, restaurante de Florianópolis, foi eleito um dos melhores do mundo no prêmio Travellers’ Choice Best of the Best 2024 do Tripadvisor. O reconhecimento coloca o empreendimento entre os 11 representantes brasileiros selecionados por avaliação popular, e o único de Santa Catarina, destacando a rica gastronomia do país.

Conforme enfatiza o próprio Tripadvisor, a distinção “é atribuída àqueles que recebem um elevado volume de avaliações e opiniões que excedem as expectativas da Comunidade do Tripadvisor ao longo de um período de 12 meses. Dos nossos 8 milhões de anúncios, menos de 1% atingem este marco”.

O Brasil se sobressaiu em seis das nove categorias da premiação, sendo reconhecido por sua qualidade culinária em meio a mais de 50 países. E a Los Troncos, dos sócios Michelle e João De Bona, ocupa a 14ª posição na categoria “Tesouros Escondidos”.

“Na Los Troncos os visitantes podem esperar por cortes de carne de alta qualidade, preparados na tradicional parrilla uruguaia. É realmente uma experiência completa, que se consagra agora com essa premiação. Estamos muito felizes com este momento, é o resultado de muito trabalho. É o terceiro ano consecutivo que recebemos o selo Tripadvisor, que só nos incentiva a continuarmos melhorando”, afirma Michelle, entusiasmada.

Em pouco tempo de existência, desde janeiro de 2021, a Los Troncos foi escolhida pela Cerveza Patagônia como um “Espaço Patagônia”, distinção concedida a poucos locais no Brasil, cujo prestígio alcançado se deve ao padrão de excelência da casa.

Além da linha de cervejas, chopp Patagônia e carta de vinhos, o restaurante oferece também cervejas uruguaias e a partir de 22 de novembro, a Los Troncos lançará sua nova carta de drinks.