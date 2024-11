A venda de apartamentos em Santa Catarina cresceu 23,1% no segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período em 2023, de acordo com a Brain, consultoria de mercado, que analisou informações de 19 cidades catarinenses. Paralelamente, a CRF Construtora, dobrou suas vendas e apresentou 197,29% de aumento no faturamento de abril a junho de 2024 em relação ao período em 2023.

Rafael Fróis, gerente comercial da construtora, afirma que nos últimos meses a procura por unidades no Riverside, condomínio de edifícios residenciais composto pelos empreendimentos Tâmisa, Sena e Douro, aumentou significativamente. “O condomínio planejado possui área de lazer com mais de 2400m², localização privilegiada próximo as principais escolas de Brusque, supermercados e fácil acesso à avenida Beira Rio, além da questão de segurança que se torna um atrativo do empreendimento”.

Neste sentido, o edifício Douro há menos de seis meses para entrega já está com a obra 90% vendida. “As plantas do empreendimento, que possui de 95 a 133m², estão em falta hoje no mercado da cidade. Ele é composto por 16 pavimentos com quatro apartamentos por andar e uma arquitetura com linhas puras assimétricas, e desenho minimalista, formando um desenho atemporal”, completa o gerente comercial.

Rafael explica que o perfil predominante de clientes que procuram o condomínio Riverside é de famílias com filhos pequenos, jovens solteiros ou recém casados, e que a infraestrutura de lazer e segurança são condicionantes que estimulam esta procura. “Mesmo com esta robustez, o valor condomínio mensal ainda é bastante atrativo para os novos moradores. Há, por exemplo, famílias que têm preferido migrar de unidades habitacionais unifamiliares para o condomínio, entendendo o amplo custo benefício ofertado pelo empreendimento”.

De forma simultânea, o edifício Alameda Residence também apresentou aumento de vendas. O empreendimento foi entregue em maio de 2023 com 50% das unidades comercializadas, e atualmente está 80% vendido. “São apenas dois apartamentos por andar com amplo living e três grandes suítes. A posição dos apartamentos garante a insolação e circulação de ar nos imóveis durante todo o dia, e entre as unidades está localizado um jardim vertical que permite uma visão privilegiada da cidade”, acrescenta.

Com três três projetos em andamento que começarão a chegar ao mercado em dezembro, a CRF Construtora se prepara para lançar o primeiro empreendimento em Guabiruba. “Com os novos projetos e edifícios estamos projetando um crescimento de 40% até 2025. Nosso foco é trazer inovação e tecnologia em cada construção para entregar não apenas imóveis, mas também soluções e novas oportunidades para os nossos clientes”, finaliza Rafael.