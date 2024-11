Guabiruba lança programação oficial do Natal Mágico 2024

A programação do Natal Mágico 2024, de Guabiruba, foi lançada na tarde desta quarta-feira, 6, em evento na Câmara de Vereadores. Estão inclusos diversos eventos e iniciativas, incluindo festival gastronômico, os tradicionais desfiles e a primeira edição da Corrida do Pelznickel.

O Natal Mágico começa efetivamente em 20 de novembro, com o VI Fórum Cultural na Sociedade Recreativa Guabirubense. Três dias depois, será realizada a Giornata Al Museu, com missa, jantar e apresentações no Memorial Ítalo-Guabirubense Sacristão Francesco Celva.

Os desfiles do Presépio Vivo e do Pelznicklel, nos dias 23 e 24 de dezembro, respectivamente, encerram a agenda. A Pelznickelplatz estará aberta para visitação nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de dezembro.

Novidade da programação, a Corrida do Pelznicklel será realizada em 1º de dezembro, com caminhada de 2,5 km, corrida de 5 km e corrida kids.

Durante a cerimônia, de lançamento da programação, foram destacados os projetos culturais aprovados pela Lei Paulo Gustavo e realizados ao longo do ano. Os trabalhos abordaram diferentes manifestações culturais de Guabiruba em diversos formatos, incluindo audiovisual, escrita e artes plásticas.

“É com muito empenho que o município prepara este calendário de Natal e faz o fomento acontecer na prática para enriquecer culturalmente, cada vez mais, nossa cidade”, comemora a superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jennifer Schlindwein.

“Com grande satisfação que a gente vem apresentar este calendário de eventos culturais e natalinos da nossa cidade, que, com o passar dos anos, vêm fortalecendo cada vez mais o produto turístico de Guabiruba. Isto leva nosso município a patamares mais elevados nesta parte”, avalia a secretária de Turismo, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Letícia Fischer.

Programação do Natal Mágico

20/11 – VI Fórum Cultural

Às 8h30, na Sociedade Recreativa Guabirubense

23/11 – Giornata Al Museu

Local: Memorial Ítalo-Guabirubense Sacristão Francesco Celva, bairro Lageado Alto

* 16h – Abertura do Memorial

* 17h – Missa na Capela Nossa Senhora da Imaculada Conceição

* 18h30 – Jantar (Macarronada)

* 19h30 – Apresentação do Grupo de Canto Bambini D’Italia

* 20h30 – Espetáculo de Som e Luz na Capela, com Papai Noel e Befana

24/11 – Magia do Ballet e o Gênio da Lâmpada – Aladdin

Local: Salão Cristo Rei (Evento exclusivo para convidados)

17h30 – 1ª Sessão

20h00 – 2ª Sessão

29/11 a 01/12 – Festival Delícias de Natal

29/11

17h às 22h – Feira Gastronômica

18h – Coral de Sinos “GlockenChor”

19h às 19h40 – Teatro “Um Pinheiro Diferente” – Grupo Cobaia Cênica

20h30 às 22h30 – Banda The HeadCutters

30/11

17h às 00h – Feira Gastronômica

17h – Apresentação do grupo Camelos de Belém (terno de reis)

19h – Protocolo

19h30 – Início do Desfile Alegórico

21h às 23h – Show Especial de Natal com Ally Knhis e Convidados

01/12

7h às 12h – Feira Gastronômica

7h30 – Largada da Corrida do Pelznickel (parceria com a Secretaria de Esportes)

Durante a corrida – Apresentação musical com DJ Leokdio

03/12 – Encantos Natalinos

Local: Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Centro)

19h – Apresentação da Orquestra Municipal de Guabiruba na missa

06/12 – Cantata de São Nicolau

Local: Casa ao lado do Artesanato Dietrich

A partir das 19h – Chegada do São Nicolau e dos Pelznickels ao som de músicas natalinas

06/12 – Desfile Tradicional – Dia de São Nicolau

A partir das 19h – Pelas ruas de Guabiruba

Pelznickelplatz

Local: Rua Nicolau Schaefer, 647, Bairro Imigrantes

* 06, 07, 13 e 14/12 – das 19h às 23h (Sextas e Sábados)

* 08 e 15/12 – das 17h às 21h (Domingos)

Ingressos à venda no local. Outras informações no Instagram @pelznickel

Desfile Presépio Vivo

23/12, a partir das 20h

Local de partida: rua Guabiruba Sul, em direção ao Centro e retornando por trajeto definido

Desfile Pelznickel

24/12, a partir das 14h

Local de partida: Pelznickelplatz, com percurso pelos bairros Imigrantes e São

Pedro

Sabor Guabiruba

O festival gastronômico Sabor Guabiruba consiste na participação de restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos do ramo, apresentando pratos temáticos em seus cardápios de 6 de novembro a 1º de dezembro.

Sta. Catharina Chocolateria: Marmocho Especial Natal

O Café: Croissant de Chester

San’ Nicolao Chocolates: Kit Papai Noel de Chocolate

Guaba City Pizzaria e Lanchonete: Noite de Massas

Panificadora Djan: Mini Panetone Salgado

Zees Cozinha de Quintal: Croqueta de Natal

Rei do Peixe: Torta Cookie Natalina

Oma Anna Doces: Stollen Alemão

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: