Guabiruba abre inscrições para a 1ª Corrida Pelznickel; saiba como participar

O Natal Mágico de Guabiruba ganha um novo evento para os amantes do esporte e da saúde. A 1ª Corrida Pelznickel será realizada no dia 1º de dezembro, prometendo trazer o espírito natalino em um formato diferente e animado.

Com modalidades para todas as idades e níveis de preparo físico, o evento é uma oportunidade de viver a magia do Natal de forma ativa e saudável.

A largada será às 07h30 em frente à Prefeitura de Guabiruba, localizada na Rua Brusque, 344. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link.

Modalidades

Corrida Kids: Especialmente para os pequenos atletas, incentivando o esporte desde cedo;

Caminhada de 2,5km: Uma opção leve e descontraída, ideal para toda a família;

Corrida de 5km: Para quem busca um desafio e deseja testar seus limites com muita diversão.

A 1ª Corrida Pelznickel também integra a programação do Natal Mágico de Guabiruba.

Leia também:

1. Brusque recebe apresentações gratuitas do espetáculo “Borboleta” nesta sexta-feira; saiba onde

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias

3. Edição de 2024 da Fenarreco conquista selo de evento “Carbono Neutro”; entenda como funciona o processo de certificação

4. Terceira edição do Festival de Teatro de Brusque acontece neste fim de semana; confira a programação

5. Operação Pelznickel: saiba como atuavam os caçadores ilegais de Guabiruba e região

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: