Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (04 a 05/11)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Isaura Kuszowski Ceserio, 57

05/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Santa Terezinha, às 9h desta quarta-feira, 6. Deixa marido, duas filhas e dois netos enlutados.

Maria Paulo Leandro, 85

05/11: faleceu na residência. Residia no bairro Poço Fundo. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Águas Claras, nesta terça-feira, 5. Deixa seis filhos enlutados.

Terezinha Daltroso Crepas, 77

04/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia em Nova Trento. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Baixo Salto, em Nova Trento, nesta terça-feira, 5. Deixa oito filhos, 16 netos e oito bisnetos enlutados.

Pedro José Till, 65

04/11: faleceu na residência. Residia no bairro Thomaz Coelho. Foi sepultado no cemitério Parque da Saudade. Deixa quatro filhos e três netos enlutados.

