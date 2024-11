Brusque recebe apresentações gratuitas do espetáculo “Borboleta” nesta sexta-feira; saiba onde

A cidade de Brusque é uma das dez cidades de Santa Catarina contempladas com a turnê do espetáculo “Borboleta”, da Companhia Mútua Teatro & Animação, de Itajaí, que celebra 31 anos de trajetória em 2024.

A peça será apresentada gratuitamente para estudantes nesta sexta-feira, dia 8, com duas sessões gratuitas: às 10h35 (com acessibilidade em libras) e às 14h10, no auditório do Colégio Cônsul. Após o espetáculos os integrantes da Cia Mútua farão rodas de conversa sobre o processo de criação.

Com patrocínio da Celesc, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura (PIC), o projeto tem como público-alvo crianças a partir de 4 anos de idade e, no total, fará 20 apresentações por estado.

O espetáculo

“Borboleta” aborda um tema raramente tratado nas artes cênicas para as infâncias: a morte. Estreado em 2022, o espetáculo surgiu do projeto “Infância e Perda: Uma Abordagem sobre a Morte para Crianças”, desenvolvido durante a pandemia, com o objetivo de explorar essa delicada temática de forma acessível para o público infantil.

As cidades contempladas pela turnê são Florianópolis, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, Brusque, Joaçaba, Curitibanos, Rio do Sul, Lages, Nova Veneza e Criciúma.

Segundo a atriz e produtora Môni Longo, “o teatro de animação é uma ferramenta poderosa para lidar com questões delicadas. Bonecos, objetos e elementos visuais compõem a dramaturgia, resultando em uma abordagem poética e metafórica, que auxilia as crianças a entender o tema com suavidade e ludicidade.

O teatro, assim, cumpre seu papel educador e social ao abordar o que muitas vezes é silenciado”.

A abordagem busca preencher uma lacuna: embora o assunto seja frequentemente evitado, as crianças já são expostas à ideia da morte em seu cotidiano, seja através de livros, filmes ou pequenas experiências diárias, como a observação de um inseto morto, ou um plantinha seca no vaso.

Alguns estudos afirmam que até os seis anos, as crianças ainda não compreendem a irreversibilidade da morte, tornando importante sua exposição gradual ao conceito para entender o ciclo da vida.

Para Regiane Marlene Dias, assessora de Responsabilidade Social da Celesc, “apoiar projetos como a turnê ‘Borboleta’ é investir em transformação social. Essas iniciativas democratizam o acesso à cultura, fortalecem os laços comunitários e promovem a reflexão sobre temas importantes para a sociedade”.

Sinopse

“Dois amigos inseparáveis se encontram todos os dias para brincar. Porém, em certo dia, um deles não aparece. Onde ele estará? Uma borboleta os guia nessa busca para descobrir o paradeiro do amigo.

Através da poesia e da ludicidade do teatro de animação, a protagonista encontra personagens peculiares e vivencia temas delicados. Quer saber o que acontece? Abra a gaveta”.

