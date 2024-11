Os moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim devem se preparar para mais um dia sob a possibilidade de chuva nesta terça-feira, 5, somando-se ao cenário de tempo instável que tem marcado o início de novembro na região.

Apesar da continuidade das precipitações, há expectativa de breves aberturas de sol ao longo do dia, assim como na sequência da semana, mas sem sinais de uma melhora definitiva no tempo.

Portanto, quem planeja atividades externas de maior duração deve ficar atento, pois o risco de umidade permanecerá até pelo menos a quinta-feira, 7.

Para trazer uma visão mais detalhada sobre a síntese apresentada acima, buscamos o apoio técnico do meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco um boletim atualizado.

Acompanhe os detalhes fornecidos pelo profissional na nota exposta logo após a foto.

O tempo na terça-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim com uma orientação especial para os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre nesta terça-feira.

Embora as previsões indiquem possíveis aberturas de sol ao longo do dia, o risco de chuva persiste, sem horário definido para sua ocorrência.

Diante disso, recomenda-se cautela para evitar imprevistos, já que o clima instável exige uma dose extra de vigilância.

Dentro desse cenário, apontando então possíveis momentos de melhoria, os termômetros sinalizam um discreto aquecimento.

Caso essas aberturas de sol se confirmem, as temperaturas máximas podem alcançar até 27 a 28°C nas horas mais quentes da tarde.

Entretanto, é importante lembrar que essa elevação nos termômetros dependerá da quantidade de nuvens presentes, que influenciará nos picos extremos.

O tempo até sexta-feira

À medida que avançamos nas projeções para os próximos dias, as condições climáticas ainda não mostram sinais de estabilidade.

Os modelos meteorológicos sugerem que a chuva deve continuar de forma intermitente até, pelo menos, a quinta-feira. Durante esse período, a predominância será de nuvens.

Mas, assim como nesta terça-feira, alguns intervalos de sol estão previstos, possibilitando novamente um leve aquecimento, com temperaturas que podem superar os 27°C.

Além disso, o cenário climático indica uma transição importante para o fim da semana.

Entre quinta e sexta-feira, a passagem de uma frente fria promete, finalmente, trazer uma estabilidade mais concreta para Brusque e região, sinalizando um fim de semana potencialmente seco, com noites e madrugadas amenas.

Esse quadro pode proporcionar uma pausa bem-vinda na sequência de dias úmidos que, até então, vêm marcando o início de novembro.

Monitoramento

Vale ressaltar que as previsões estão sempre sujeitas a alterações com as novas atualizações dos modelos meteorológicos.

Seguiremos acompanhando as mudanças e trazendo as informações mais relevantes para esta renomada coluna, para que você possa se planejar com segurança e tranquilidade.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria de hoje, passamos a abordar o monitoramento das condições do tempo durante a madrugada desta terça-feira no Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

Na tabela abaixo, você então encontra as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho.

A apuração também apresenta os volumes de chuva e os locais onde ocorreram, destacados em azul na tabela anexa.

Esses dados pluviométricos correspondem ao período entre a meia-noite e as primeiras horas do dia.

