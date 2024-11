Neste sábado, 2, Brusque vestiu-se em tons de cinza para o Dia de Finados.

O tempo instável, sob a presença de garoa ocasional, e o céu carregado de nuvens, compuseram o cenário perfeito para um dia dedicado à saudade e às memórias.

Desde cedo, uma multidão tomou o caminho dos cemitérios, em um ritual de reverência que, ano após ano, une gerações e, então, reflete a força do amor eterno.

Famílias, amigos e devotos ocupavam o espaço entre as lápides, onde repousam aqueles que partiram, mas cuja presença permanece viva na lembrança de cada um.

Dia de Finados com flores

O Cemitério Parque da Saudade, localizado na rua Bulcão Viana, e o Cemitério São José, no bairro Dom Joaquim, representaram bem o movimento intenso que também se viu nos demais cemitérios da cidade.

As mãos, carregadas de flores, velas e panos úmidos, deslizavam cuidadosas sobre as inúmeras sepulturas.

A cada gesto de limpeza, um gesto de amor; a cada vela acesa, uma oração silenciosa em sinal de gratidão.

No ar, o murmúrio das preces então se misturava ao som suave da garoa, criando uma harmonia de respeito e paz.

Dia de Finados e gratidão

As missas, celebradas ao longo do dia, trouxeram alento aos que buscavam consolo, enquanto as vozes dos fiéis erguiam-se em cânticos que ecoavam entre as árvores.

Cada palavra entoada parecia carregar uma centelha de esperança, transformando o luto em uma homenagem de fé e lembrança.

As flores depositadas nas sepulturas desenhavam um tapete colorido que contrastava com o céu acinzentado, um lembrete de que, mesmo em meio à dor, o amor floresce e permanece.

Para muitos, este dia foi de lágrimas, sim, mas também de sorrisos tímidos ao recordar momentos de felicidade ao lado dos que já partiram.

Na saída do cemitério, os passos de quem esteve ali levavam consigo um sentimento de paz, de dever cumprido, e a certeza de que, enquanto houver lembrança, não há adeus definitivo.

Assim, Brusque celebra o Dia de Finados, não apenas com um olhar para o passado, mas com a promessa de que o amor e a memória seguirão vivos.

Nesse sentido, este dia transforma a saudade e une corações que, entre lágrimas e sorrisos, continuam a pulsar de gratidão.

Dia de Finados em fotos

Esta pauta se encerra com a apresentação de uma impressionante galeria de imagens que retrata, de maneira objetiva e prática, o Dia de Finados em dois cemitérios de Brusque, sendo eles São José e Parque da Saudade.

Confira as imagens que preparamos abaixo.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

