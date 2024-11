Empresária morre em grave acidente em rodovia no Oeste Catarinense

A empresária Juliana Cobalchini da Silva, de 40 anos, morreu em um grave acidente na rodovia SC-350, em Caçador, no Oeste Catarinense. A colisão aconteceu nesta sexta-feira, 1º.

O marido e as duas filhas de Juliana também estavam no carro e sobreviveram. Juliana era dona de uma academia em Marmeleiro, no Paraná.

O acidente

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), quatro veículos se envolveram no acidente.

Conforme apurado pela polícia, os veículos Pálio e Mobi seguiam atrás de um veículo transtoras. Por volta das 14h30, um caminhão que seguia atrás dos carros bateu na traseira do Mobi, que colidiu no Pálio, jogando o veículo para a pista contrária. Com isso, o Pálio colidiu com um caminhão.

O Pálio era conduzido pelo marido de Juliana, de 41 anos. Ela estava no banco traseiro e morreu no local do acidente. Segundo a PMRv, o pai e as crianças sofreram ferimentos leves.

O Mobi era conduzido por uma mulher de 58 anos e os caminhões por homens de 41 e 58 anos.

Conforme a PMRv, o perito identificou que o disco do cronotacógrafo foi trocado, no momento ou logo após o acidente. Com isso, de acordo com a polícia, não é possível verificar o tempo de direção e velocidade do veículo no momento da colisão.

Luto

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens à empresária. “Perdemos hoje uma das pessoas mais boas, incríveis, de coração puro e alegria contagiante que já conhecemos. Sua imagem sempre sorrindo sempre continuará viva em nossas memórias”, diz a nota de pesar da academia.

A escola das filhas da vítima também se pronunciou. “Juliana foi uma mãe dedicada, inspirando todos ao seu redor”, diz a mensagem.

O velório acontece em Marmeleiro e o sepultamento ocorre neste sábado, 2.

