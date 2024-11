Brusque se despede do mês de outubro nesta quinta-feira, 31, sob uma condição de tempo seco, marcado apenas por variações de nuvens, resultado da umidade proveniente do mar.

Sendo assim, as temperaturas mantiveram-se em patamares sem aquecimento significativo, ficando numa faixa abaixo da marca dos 30°C, proporcionando um cenário perfeito para as atividades ao ar livre.

Temperaturas em Brusque e região

A seguir, você poderá conferir as temperaturas máximas registradas não apenas em Brusque, mas também em diversas localidades no Vale do Itajaí-Mirim, conforme descrito em anexo.

Brusque em retrospectiva climática

Dando seguimento à pauta de hoje, passamos agora a abordar a climatologia de outubro em Brusque, ao longo do mês de outubro.

As temperaturas, pois, se mantiveram dentro do esperado, a considerar a época do ano, desencadeando uma média de 21,9°C, refletindo o parâmetro histórico do município.

Um ponto de destaque foi a notável redução nos volumes de chuva, isso em comparação ao ano anterior.

Outubro de 2024 registrou, em Brusque, 203,6 mm de precipitação, um valor que se encontra dentro da média histórica esperada.

Porém, em contraste com outubro de 2023, a cidade na ocasião enfrentou um acumulado impressionante de 523,6 mm, resultado, então, da influência do fenômeno El Niño.

Brusque em fotos

