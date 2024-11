Novas advertências para embalagens de cigarros são aprovadas pela Anvisa; confira novo design

A Anvisa aprovou as normas com novas advertências sanitárias e mensagens para embalagens, expositores e mostruários de cigarro, que se tornarão obrigatórias a partir de 2 de novembro de 2025.

São um conjunto de sete imagens e textos que abordam diversos problemas de saúde.

As empresas fabricantes de cigarro têm 12 meses para se adequarem ao novo modelo. Passado o prazo, as embalagens e expositores que não estiverem em conformidade com as novas regras deverão ser retirados dos pontos de venda.

As advertências padrão ocuparão a parte posterior das embalagens. A utilização das mensagens deve seguir uma sequência rotativa a cada cinco meses.

Advertência para embalagens

Já no caso dos mostruários e expositores, serão quatro novas mensagens, focadas em danos à saúde pública e nas consequências do fumo passivo.

Advertência para mostruários

A ideia dessas normas é promover a conscientização e alertar para os malefícios causados pelo uso de produtos derivados do tabaco.

Segundo a Anvisa, esse tipo de campanha tem tido sucesso no país contribuindo para a política de saúde pública de combate ao tabagismo.

Leia também:

1. Homem que morreu após carro cair em ribanceira, em São João Batista, aguardava para realizar transplante de rim

2. Prefeitura de Nova Trento interdita funerárias irregulares

3. Doces e travessuras: casal de Brusque transforma casa em atração de Halloween nesta quinta-feira

4. Filme de romance, “Todo Tempo Que Temos” chega aos cinemas de Brusque; confira programação

5. Em meio à luta contra os vícios e em busca de dignidade, pessoas em situação de rua relatam histórias em Brusque

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: