Doces e travessuras: casal de Brusque transforma casa em atração de Halloween nesta quinta-feira

Na noite desta quinta-feira, 31, a casa de Daniel Baron e Graciano Kreusch, no bairro Souza Cruz, se transformará em um verdadeiro espetáculo de Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas. Decorada com todos os elementos clássicos da data, a casa convida crianças e adultos a mergulharem na magia de uma das celebrações mais populares do mundo.

A diversão acontecerá de maneira interativa. A partir das 19h30, o portão da casa será aberto para quem quiser conhecer e se divertir com o ambiente. Além de risadas e sustos, as crianças que forem até o local também receberão doces. A visitação é gratuita.

“A diversão aqui será para todas as idades. Cada detalhe foi planejado para que as famílias se sintam parte dessa cultura encantadora, que conquista cada vez mais a imaginação das crianças. O ambiente será divertido, seguro e com ‘sustinhos’ ajustados para cada faixa etária”, brinca Daniel, a ‘mente criativa’ por trás do espaço.

O filho do casal, Vitor Hugo Baron Kreusch, é uma das pessoas que já conheceu o espaço e se diverte com a decoração.

Onde a magia mora

Com inspiração na origem do Halloween como uma celebração de colheita, o casal decorou o jardim da casa com abóboras, espantalhos, teias de aranha, máquina de fumaça e milho seco, criando um cenário que remete às histórias folclóricas repletas de mistério e diversão.

Muitos dos itens são naturais e foram obtidos gratuitamente, como as folhas secas que Daniel juntou ao final do outono. Ao ser questionado, ele compartilha que o Dia das Bruxas evoca memórias nostálgicas de sua infância. Crescendo próximo ao loteamento Bruschal, ele recorda a emoção das crianças que saíam em busca de doces nessa data.

“Esse espírito revive em cada detalhe da decoração que eu e o Graciano preparamos há anos. No fundo, o Halloween é para as crianças, e tentamos manter essa essência de maneira simbólica, com sustos divertidos, sem o apelo do horror pesado, violento ou sangrento”, comenta.

O proprietário do espaço destaca que o entusiasmo das crianças é o que motiva o casal a ampliar a decoração a cada ano. Daniel, inclusive, tira férias em outubro especialmente para se dedicar aos preparativos.

“É um empenho grande, mas vale a pena. Ver o sorriso e o ‘medo divertido’ das crianças quando nos visitam não tem preço. Estaremos fantasiados e esperamos que as famílias venham fantasiadas também”.

Além do Halloween, o casal diz que decora o espaço para outras datas, como Páscoa e Natal, mas destaca que nenhuma delas é tão marcante quanto o Halloween.

Segundo Graciano, a casa, localizada na rua Luiz Pedrini, número 22, no bairro Souza Cruz, promete se transformar em uma experiência mágica e inesquecível para os visitantes.

“Estaremos de portas abertas para todos, com muitas doçuras e travessuras. Mas é preciso ter cuidado, pois há aranhas gigantes, espantalhos e abóboras sorridentes por toda a parte”, brinca.

Todas as novidades do espaço podem ser conferidas no perfil do Instagram Halloween em Brusque (@halloweenbrusque).

Origem do Halloween

O Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração originária das Ilhas Britânicas, hoje profundamente associada à cultura norte-americana, e que ganhou espaço em vários países, incluindo o Brasil.

Comemorado em 31 de outubro, o evento é caracterizado por crianças que, vestidas de monstros e personagens assustadores, saem em busca de doces na famosa brincadeira do “doce ou travessura”.

Acredita-se que o Halloween tenha suas raízes no festival celta de Samhain, uma antiga celebração em que, segundo a tradição, o limite entre o mundo dos vivos e dos mortos se enfraquecia.

Com o tempo, essa comemoração evoluiu e se tornou um dos eventos culturais mais populares nos Estados Unidos, onde é marcada por fantasias, decorações temáticas e festas. No Brasil, a data também vem se popularizando, principalmente entre os jovens e as crianças.

