Morador de Blumenau pega filhos na casa da mãe e foge, mas é encontrado no PR após perseguição

Um bebê de dois meses e um menino de quatro anos foram levados pelo pai, de 40 anos, sem o consentimento da mãe, na noite desta quarta-feira, 30, em Blumenau. O homem foi detido após uma perseguição no Paraná e, por conta de ferimentos provocados por ele mesmo, foi encaminhado em estado grave ao hospital.

A tenente Fontana da Polícia Militar do Paraná confirmou em entrevista ao portal de Notícia São José Alerta que as crianças não sofreram ferimentos e estão bem. O Conselho Tutelar foi contatado e as crianças foram encaminhadas à Delegacia da Mulher e Adolescente, em São José dos Pinhais, no Paraná, para aguardar a chegada da mãe.

Ocorrência

Por volta das 18h55 desta quarta-feira, 30, a Polícia Militar de Blumenau foi acionada para a ocorrência na rua Silvano Candido da Silva, no bairro ponta Aguda. A mãe das crianças relatou que o homem teria ido até a residência, pego as crianças e saído em um automóvel Ford Fiesta, sem informar para onde estava indo.

Ela também relatou aos policiais que ele não aceitava o fim do relacionamento. Em entrevista ao jornal São José Alerta, a tenente da PM do Paraná explicou que o caso começou por conta de uma briga familiar e houve violência doméstica. A mãe das crianças tinha uma medida protetiva contra o homem.

As informações foram repassadas para as agências de inteligência de Santa Catarina e do Paraná, assim como para a Polícia Rodoviária Federal, para o veículo ser rastreado.

Conforme a Polícia Militar do Paraná, o homem estava com um estilete e teria se ferido quando os policiais tentaram realizar uma primeira abordagem em um pedágio de Garuva e Itapoá. A equipe tentou quebrar o vidro e abrir as portas do carro, porém, ele fugiu.

Perseguição

Uma perseguição começou e os policiais fizeram diversos cercos nas possíveis rotas de fuga. A PM afirma que ele teria tentado provocar um acidente ao jogar o carro contra as viaturas e dirigir perigosamente. Ele foi abordado e detido na alça de acesso do contorno lste da BR-356, em São José dos Pinhais, no Paraná.

Por conta dos ferimentos causados por ele mesmo no pescoço, o homem estava em estado grave e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) foi acionado. No hospital, ele passou por uma cirurgia e está em estado estável, segundo informações da PM.

Até o momento, não há mais informações e nenhum dos envolvidos foi identificado.

