Documentário sobre artesanato guabirubense estreia neste sábado; conheça projeto

Neste sábado, 2 de novembro, acontece a estreia do documentário “Artesanato Dietrich: uma história moldada na argila”, que narra a história da família que há mais de 80 anos mantém viva a tradição de fabricar artesanalmente vasos de cerâmica no município de Guabiruba.

A estreia do documentário acontecerá no Memorial da Fábrica Artesanatos Dietrich, sede da empresa, em Guabiruba, às 16h e a entrada é gratuita. Além do lançamento, uma segunda sessão de exibição acontecerá no dia 13 de novembro, quarta-feira, no Grupo de Idosos da São Pedro, Guabiruba.

Cotidiano dos artesãos

Contado a partir das lembranças dos filhos do fundador do Artesanato Dietrich, Willy João Dietrich, o filme tem cerca de 12 minutos de duração e o ponto chave da narrativa se dá a partir da viagem no tempo através das memórias dos irmãos.

No documentário, Guido João Dietrich, Ivone Dietrich, João Vili Dietrich e Guilherme Dietrich convidam o público a reviver o modo de fazer, o cotidiano, as lutas e conquistas dos artesãos e as mudanças que aconteceram até os dias atuais.

“Esse documentário foi feito com muito carinho para registrar essa história que traz o trabalho manual com argila desde 1940. Tudo contado de uma maneira muito emocionante. Nosso objetivo é fortalecer a presença cultural do serviço artesanal feito em família em Guabiruba”, diz Vanessa Dietrich Carminati, neta do fundador do artesanato e idealizadora do projeto.

Produção

O filme dirigido por Pérola Ceron e João Minatti conta com a produção executiva de João Minatti, captação de imagem e edição de Victor Patrício, mixagem, masterização e finalização de som de Demis Kohler e trilha sonora autoral de Bruno Carminati, bisneto do fundador do artesanato.

Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Guabiruba, através da Fundação Cultura de Guabiruba.

