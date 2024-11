Filme de romance, “Todo Tempo Que Temos” chega aos cinemas de Brusque; confira programação

O filme “Todo Tempo Que Temos” acompanha o encontro surpresa de Almut (Florence Pugh), uma chefe de cozinha espirituosa e indomável, com Tobias (Andrew Garfield), um recém-divorciado que tenta colocar sua vida em ordem. O longa está disponível no Cine Gracher do shopping e da Havan.

Os dois logo provam que pessoas completamente opostas podem encontrar, em suas diferenças, um amor capaz de mudar suas vidas para sempre.

No entanto, o que parecia um encontro perfeito, que se transformou em um lar e logo em uma família, é abalado por uma verdade escondida por anos, colocando em risco o amor e todas as conquistas do casal.

À medida que a trama se desenrola, Almut e Tobias enfrentam desafios emocionais e precisam decidir se seu vínculo é forte o suficiente para superar as adversidades. Com uma narrativa profunda e cativante, o filme explora temas como redenção, perdão e a complexidade dos relacionamentos humanos.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

VENOM: A ÚLTIMA RODADA 3D

Dublado / 15h30, 20h (apenas nos dias 2, 4 e 5) e 20h30

ROBÔ SELVAGEM 3D

Dublado / 18h

CINE GRACHER 2

ROBO SELVAGEM

Dublado / 15h (apenas nos dias 2 e 3)

CORINGA: DELÍRIO A DOIS

Dublado / 17h (somente nos dias 26 e 27)

TODO TEMPO QUE TEMOS

Dublado / 20h

Legendado / 20h (dias 31, 2 e 6)

CINE GRACHER 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublada / 15h30

CAINDO NA REAL

Nacional/ 18h

A FORJA

Dublado / 20h

CINE GRACHER HAVAN 1



ROBO SELVAGEM

Dublado / 15h30

VENOM: A ÚLTIMA RODADA

Dublado / 18h e 21h

CINE GRACHER HAVAN 2

TODO TEMPO QUE TEMOS

Dublado / 15h30, 18h30 e 21

Legendado / 18h30 e 21h

CINE GRACHER HAVAN 3

O SOM DA ESPERANÇA

Dublado / 15h e 20h30

Legendado / 20h30

A FORJA

Dublado / 18h

