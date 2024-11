Encontro de Trilheiros: décima edição do evento acontece em novembro, em Brusque

O décimo Encontro de Trilheiros de Brusque irá acontecer no dia 24 de novembro na sede do clube Tatu Trail, localizada na rua do Poço Fundo (fundos da Fábrica da Renaux). O valor da inscrição é R$ 140.

Para se inscrever, basta entrar no site LS Offroad. O evento é limitado para 300 motocicletas. Só serão aceitas inscrições antecipadas.

Serão 60 quilômetros de trilha para motos, quadriciclos e UTVs. No evento haverá café da manhã, lanche, água e churrasco ao meio dia.

Sorteios

Durante o encontro, haverá sorteios de prêmios. O primeiro prêmio será de R$ 1 mil, depois dois prêmios de R$ 500, quatro de R$ 250 e, por fim, cinco de R$ 200.

