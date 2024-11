Bingo especial de Natal do Clube de Mães da Apae de Brusque acontecerá em duas semanas

O tradicional bingo especial de Natal do Clube de Mães da Apae de Brusque acontecerá no dia 12 de novembro. O evento acontecerá na sede da instituição, a partir das 14h.

Além do bingo, haverá roda da fortuna, bênção ecumênica e um delicioso café preparado especialmente para o encerramento.

O valor é de R$ 50 por pessoa, com direito a duas cartelas de bingo mais o café especial de Natal. Crianças de 6 a 10 anos, o valor é de R$ 25. Já a cartela avulsa custa R$ 2 cada.

Para grupos com mais número de pessoas, é necessário entrar em contato para reservar lugares. Mais informações com Clara, pelo telefone (47) 9 9989-1833 ou Lucimar, no (47) 9 9971-0681.

Rifa

A Apae de Brusque informa à comunidade que ainda estão disponíveis para aquisição os bilhetes e blocos da tradicional rifa. Assim como no ano passado, o prêmio principal será no valor de R$ 30 mil.

O segundo prêmio da rifa será um notebook de 14 polegadas. O terceiro prêmio será um conjunto com depurador de ambiente, forno elétrico e fogão Fischer.

O quarto prêmio será uma smart TV 32” e, o quinto prêmio, uma estante rústica. O sorteio da rifa acontece pelo resultado da Loteria Federal do dia 30 de novembro de 2024.

O valor de cada bilhete é R$ 5 e estão sendo vendidos blocos com cinco, dez, 20 ou 30 bilhetes. Os interessados podem adquirir na sede da Apae ou então com os voluntários. Mais informações: (47) 3351-2482 ou (47) 9 9936-0162.

