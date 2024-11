Homem que morreu após carro cair em ribanceira, em São João Batista, aguardava para realizar transplante de rim

João Paulo da Silva, de 42 anos, que faleceu no hospital após o carro cair de uma ribanceira em São João Batista, na quarta-feira, 30, aguardava para realizar um transplante de rim. Em 2020, ele chegou a ficar 22 dias na UTI com diagnóstico de Covid-19.

A vizinha de João, Luiza Formento, afirma ao jornal O Município que João já havia feito um transplante do órgão há mais de dez anos. Além disso, ela diz que, na época em que João estava no hospital, ele e a esposa estavam na fila de adoção.

No dia em que João recebeu alta da UTI, depois de quase três meses de tratamento, a esposa chegou em casa com uma menina de três meses, que foi adotada pelo casal. “Foi bem emocionante”, diz. O caso repercutiu na cidade e apareceu no Jornal do Almoço, da rede Globo.

Homenagens

Nas redes sociais, amigos e familiares se despediram de João. “Sua luta acabou. Agora vai em paz nos braços do pai, aqui serás sempre o nosso vencedor”, disse uma mulher.

Um homem lamentou o acidente e frisou a luta de João durante o pós operatório. “Tanta luta pra sobreviver a um transplante de rim para agora acontecer uma tragédia desta. Que Deus conforte os corações dos familiares”.

O acidente

O acidente aconteceu por volta de 16h20 após o carro que ele dirigia, um Fiat Strada, capotar e cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros.

O motorista foi ejetado do veículo. Ele foi encontrado com politraumatismos e suspeita de traumatismo cranioencefálico grave. João Paulo foi levado para estabilização na ambulância do Samu e depois encaminhado pela equipe do helicóptero Arcanjo ao Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis.

Já no hospital, João Paulo sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas. Ele era proprietário de uma agropecuária no município.

Uma menina de 4 anos também estava no veículo. Ela foi retirada do carro por pessoas que passavam pelo local antes da chegada da equipe de resgate. Ela foi avaliada e não tinha ferimentos aparentes, mas foi conduzida ao Hospital Monsenhor José Locks, em São João Batista.

Leia também:

1. Tempo em Brusque: veja o que a previsão reserva para fechar o mês

2. Motorista morre no hospital após cair em ribanceira de cerca de 15 metros em São João Batista

3. Prefeitura de Nova Trento interdita funerárias irregulares

4. Em meio à luta contra os vícios e em busca de dignidade, pessoas em situação de rua relatam histórias em Brusque

5. “Ninguém precisa passar por isso sozinha”: médica fala da relação com pacientes com câncer de mama



Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: