O mês de outubro chega ao seu último dia trazendo boas notícias aos moradores de Brusque e região, que planejam atividades externas, ainda que sem afastar totalmente o risco de chuva, conforme sinaliza a previsão do tempo.

Isso porque a umidade marítima ainda promete impor sua influência nesta quinta-feira, 31, potencializando variação de nuvens sobre grande parte das cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Para trazer mais detalhes sobre este tema, o meteorologista Piter Scheuer foi consultado por nossa coluna, oferecendo assim, um respaldo técnico e oficial sobre as condições climáticas esperadas para o fim deste mês.

Confira a nota emitida pelo profissional com detalhes abrangentes e esclarecedores logo após a foto.

O tempo na despedida de outubro

*Boletim: Piter Scheuer >>

Este boletim visa esclarecer as condições climáticas previstas para esta quinta-feira, que coincide com o término do mês de outubro.

Tanto Brusque quanto as demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim estarão sob a influência da umidade marítima, prometendo assim, continuar trazendo uma boa quantidade de nuvens à região, como já verificado no dia anterior.

Embora a maior parte do período indique sol e tempo seco, este sistema climático atuante não elimina totalmente o risco de chuva.

Portanto, atividades externas de longa duração devem ser planejadas com atenção para evitar contratempos.

O tempo e as temperaturas

Diante desse cenário, os termômetros então indicam que não haverá um aquecimento significativo, sinalizando índices máximos abaixo de 30°C.

Assim, as temperaturas até podem exceder a marca dos 26 a 27°C durante a tarde, mas isso dependerá muito da presença maior ou menor das nuvens, resultando em mais ou menos aberturas de sol, o que influenciará os picos máximos.

Monitoramento

Estas são as informações mais recentes, baseadas nas atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a constantes mudanças à medida que novas informações são incorporadas.

Continuaremos monitorando e trazendo atualizações pertinentes para esta renomada coluna, sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando sequência à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento das condições climáticas na região de Brusque, então observado durante a madrugada desta quarta-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo ao amanhecer em cada local destacado em vermelho.

A apuração destaca ainda os volumes de chuva registrados entre o período de meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar a pauta com chave de ouro, mergulhe nas incríveis fotografias então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem captura a essência única do amanhecer desta quarta-feira em cada local descrito nas legendas, revelando detalhes e emoções, tornando este início de dia ainda mais especial.

Deixe-se inspirar por esses belos registros e sinta a beleza de cada instante compartilhado.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

