Motorista morre no hospital após cair em ribanceira de cerca de 15 metros em São João Batista

João Paulo da Silva, de 42 anos, morreu após um grave acidente no bairro Arataca, em São João Batista, na tarde desta quarta-feira, 30.

O acidente aconteceu por volta de 16h20 após o carro que ele dirigia, um Fiat Strada, capotar e cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros.

O motorista foi ejetado do veículo. Ele foi encontrado com politraumatismos e suspeita de traumatismo cranioencefálico grave. João Paulo foi levado para estabilização na ambulância do Samu e depois encaminhado pela equipe do helicóptero Arcanjo ao Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis.

Já no hospital, João Paulo sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas. Ele era proprietário de uma agropecuária no município.

Uma menina de 4 anos também estava no veículo. Ela foi retirada do carro por pessoas que passavam pelo local antes da chegada da equipe de resgate. Ela foi avaliada e não tinha ferimentos aparentes, mas foi conduzida ao Hospital Monsenhor José Locks, em São João Batista.

