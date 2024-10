Pai, filho e comparsa são detidos por furto em loja de Gaspar

Dois homens, de 33 e 35 anos, e um adolescente, de 15, foram detidos em Blumenau após furtarem uma loja em Gaspar. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira, 29, por volta de 2h. Eles foram localizados às 18h20.

A loja furtada fica na rua Bonifácio Haendchen. Os três homens, utilizando uma caminhonete S10, que havia sido furtada, arrombaram o estabelecimento. Eles deram ré com o veículo, derrubando a grade e quebrando os vidros, e conseguiram levar alguns celulares e acessórios.

Após o ocorrido, a Guarnição do Tático e a Agência de Inteligência da Polícia Militar de Blumenau conseguiram localizar o trio. O homem de 35 anos é pai do adolescente.

As prisões e a apreensão aconteceram na rua Serra do Mar, no bairro Fortaleza Alta, próximo ao local onde a caminhonete furtada foi encontrada.

Com os detidos, foram encontrados três caixas lacradas de fones de ouvido, três caixas de carregadores de celular portáteis, sete aparelhos celulares de diversas marcas, dois celulares dos presos e as roupas utilizadas durante o furto.

Todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Polícia Civil para as devidas providências legais.

