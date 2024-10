Divulgadas informações de velório e sepultamento de Pacheca, primeira taxista de Brusque, que faleceu aos 63 anos

Foi divulgado o horário e o local do sepultamento de Elândia Pacheco, a primeira taxista de Brusque, que faleceu na madrugada desta terça-feira, 29, aos 63 anos.

Pacheca, como era conhecida, será sepultada no cemitério do Moura, em Canelinha, às 17h desta terça-feira, 29. Ela era natural do município.

A informação foi confirmada ao O Município pelo filho dela, Jonatan Pacheco. O velório acontece na Capela Imaculada Conceição, em Canelinha.

Primeira taxista de Brusque

Em entrevista ao jornal O Município, em 2016, Pacheca disse que, no início, sofreu preconceitos dos clientes, mas sempre gostou do status de primeira mulher na profissão.

“Comecei a ser taxista depois que conheci a profissão e por gostar de dirigir. Meu marido e eu iniciamos quase no mesmo período. E pra mim, é muito legal ter sido a primeira taxista de Brusque”.

