Estudantes vencedores do Quiz Unifebe ganham bolsa de estudo; saiba quem são

O Centro Universitário de Brusque (Unifebe) recebeu estudantes, familiares e representantes das dez escolas classificadas para a final da décima edição do Quiz Unifebe, realizada no sábado, 26.

Para esta edição, o campeão foi premiado com uma bolsa de 100% para os cursos de Graduação da Unifebe, exceto para o Curso de Medicina, cuja bolsa é equivalente a 25% da mensalidade e com total limitado a dois salários mínimos vigentes no mês de dezembro do ano anterior ao início das aulas.

No caso do segundo e do terceiro colocados, como previsto pelo edital da competição, para caso de premiação do Colégio Unifebe até o terceiro lugar, a bolsa é de 50% para os cursos de Graduação, exceto Medicina.

Neste caso, a bolsa será equivalente a 12,5% da mensalidade, com a limitação de um salário mínimo vigente no mês de dezembro do ano anterior ao início das aulas.

O benefício para o quarto e quinto lugares é definido em uma bolsa de 15% para a maioria dos cursos de Graduação. No caso do curso de Medicina, a classificação no Quiz Unifebe garante 3,12% da mensalidade, também limitada a um salário mínimo vigente no mês de dezembro do ano anterior ao início das aulas.

Vencedores

Em uma edição marcada por novidades de formato, na premiação e a ampliação no número de escolas participantes, o Colégio São Luiz, de Brusque, foi o grande campeão, com Rodrigo Silva Gelsleichter.

Já o estudante Caio Tachini Fernandes, do Colégio Unifebe , conquistou a segunda colocação, e Yago Mendes, da EBB Frei Godofredo, de Gaspar, ficou em terceiro lugar.

O quarto lugar foi conquistado por Pedro Henrique Tales Silveira da Luz, da EBB Cruz e Souza, de Tijucas, e Lucas Silva de Oliveira, da EEB João XXIII, ficou em quinto.

Educação dos jovens

Durante a solenidade, a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, ressaltou a importância da educação para o futuro dos jovens estudantes e o feito de terem conquistado a vaga na final.

A reitora reconheceu o esforço dos jovens e o papel de escolas e famílias na formação de cada um deles.

“Para a Unifebe, é um grande orgulho ver todos vocês aqui, e essa integração proporcionada entre escolas das diferentes cidades da nossa região com essa ação que é o Quiz Unifebe. Todos os que chegaram aqui merecem o reconhecimento e encarar este momento como um incentivo para continuar estudando e buscando se qualificar”, destacou a reitora.

Em linha semelhante, o pró-reitor de Graduação, professor Sidnei Gripa, reforçou o papel transformador da educação e o alto nível de qualidade oferecido na Unifebe. Além deles, a programação foi acompanhada pela pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Unifebe, professora Edinéia Pereira da Silva.

“Temos, no Quiz, uma forma importante de estimular e promover a educação. Esses finalistas são os melhores entre 36 escolas de toda a região e sabemos que não é pouco o que já conquistaram por estar aqui”, descreve.

“A Unifebe está preparada, com toda sua estrutura e professores, para oferecer o que há de melhor na formação desses jovens”, afirmou o pró-reitor.

Presença regional

A decisão contou com a participação de dez escolas, entre privadas e públicas, representando seis cidades do Vale do Itajaí e do Vale do Rio Tijucas.

Os finalistas se classificaram, após terem superado os desafios promovidos em cada uma das 36 escolas visitadas pela equipe da Unifebe. A edição contou com representantes de Brusque, Botuverá, Canelinha, Gaspar, Guabiruba, Itajaí, Major Gercino, Nova Trento, São João Batista e Tijucas.

Integrante da Comissão Organizadora do Quiz Unifebe, professora Gissele Prette vê evolução no modelo da ação ao longo dos dez anos. Ela também reforça o compromisso das universidades comunitárias com o estreitamento de relações com a comunidade. A característica, segundo ela, fortalece o sentimento de pertencimento e o processo educacional.

“Participo desde a primeira edição do Quiz Unifebe e destaco que a edição contou com inovações muito significativas para o aprendizado dos participantes, o incentivo à participação das escolas e dos estudantes. O jogo, além de abordar conteúdos teóricos, permite desenvolver competências como o autocontrole emocional”, descreve.

Neste ano, a competição teve mudanças no formato de perguntas, estrutura e premiação, com todos os concorrentes tendo a possibilidade de responder todas as questões. Outra novidade da edição foi que, além da bolsa de estudos para o estudante campeão, a direção e a escola respectiva receberam um notebook cada.

