VÍDEO – Caminhão colide contra guincho e fere três trabalhadores na BR-101, em Garuva

Um caminhão atingiu um guincho da concessionária Arteris Litoral Sul, que foi projetado sobre três trabalhadores da empresa. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 29. Os trabalhadores e o motorista do caminhão foram hospitalizados.

Segundo a concessionária, as equipes atendiam a uma ocorrência de saída de pista de um veículo leve, sem vítimas, no acostamento do quilômetro (km) 0,3 da BR-101, em Garuva, quando um caminhão invadiu a área de atendimento, que estava sinalizada, e colidiu com o guincho.

Os três colaboradores da concessionária foram atingidos e encaminhados para atendimento médico em Garuva e Joinville, em estado moderado e leve. O motorista do caminhão foi encaminhado a um hospital em Joinville.

Em nota, a Arteris Litoral Sul reforçou que a via estava devidamente sinalizada conforme os padrões e que, no km 681 da BR-376, havia um veículo final de fila sinalizando a ocorrência à frente. A concessionária fez a retirada dos veículos envolvidos, e a rodovia já foi totalmente liberada por volta das 7h.

Assista ao vídeo:

Leia também:

