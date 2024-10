Vereadores defendem “força-tarefa” para trazer atendimento oncológico no SUS para Brusque

Vereadores defenderam durante a sessão da Câmara de Brusque desta terça-feira, 29, que o poder público e entidades do município se mobilizem para trazer atendimento oncológico no Sistema Único de Saúde (SUS) para o Hospital Azambuja.

Na última semana, o Azambuja inaugurou a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). A cerimônia contou com a presença do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, do senador Esperidião Amin, além de outras autoridades.

Jorginho Mello, ao chegar ao evento, conversou com a imprensa e foi questionado sobre quando a Unacon receberá autorização e credenciamento para operar pelo SUS. Ele explicou que o processo depende do governo federal.

“Já fizemos tudo que estava ao nosso alcance. A documentação foi reunida pelo hospital e enviada a Brasília há cerca de 20 dias. Agora, precisamos aguardar que Brasília faça o credenciamento”, explicou o governador.

Alessandro Simas (PP) defendeu que seja feita uma força-tarefa para acelerar esse processo e aliviar o sofrimento dos pacientes. Atualmente, brusquenses que precisam do atendimento recebem atendimento em Blumenau.

“As pessoas sofrem indo e vindo para Blumenau. Precisamos brigar para conseguir credenciar o Hospital Azambuja para atender os clientes oncológicos em Brusque. Temos que mobilizar todo mundo, governo do estado, Ministério da Saúde, o PT, o PL. Sabemos o quanto é difícil esse tratamento”.

Ivan Martins (PSD) falou na mesma linha. “Quem passa por isso, como eu estou passando, sabe da dificuldade. É muito importante darmos as mãos para que o Ministério da Saúde credencie o Azambuja o mais rápido possível para fazer atendimento a pacientes de câncer”.

Os vereadores Jean Dalmolin (Republicanos), Rodrigo Voltolini (PSDB) e Rick Zanata (Novo) também reforçaram o coro.

