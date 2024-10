Com presença de Jorginho Mello, unidade de Oncologia do Hospital Azambuja é inaugurada oficialmente

O Hospital Azambuja inaugurou na tarde desta sexta-feira, dia 25, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). A cerimônia contou com a presença do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, do senador Esperidião Amin, do provedor do hospital, Ingo Fischer, além do arcebispo metropolitano de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jönck, e de lideranças políticas e empresariais de diversas regiões do estado.

Jorginho Mello, ao chegar ao evento, conversou com a imprensa. Questionado sobre quando a Unacon receberá autorização e credenciamento para operar pelo SUS, o governador explicou que o processo depende do Governo Federal.

“Já fizemos tudo que estava ao nosso alcance. A documentação foi reunida pelo hospital e enviada a Brasília há cerca de 20 dias. Agora, precisamos aguardar que Brasília faça o credenciamento”, explicou.

Sobre a obra, Jorginho celebrou a inauguração do primeiro andar da nova torre, destacando o investimento de R$ 12,5 milhões. Desse valor, quase R$ 5 milhões foram aportados pelo governo estadual, com uma contrapartida de R$ 2,5 milhões do hospital.

“Isso vai melhorar o atendimento à comunidade de Azambuja e de Brusque como um todo. Estamos atuando de forma responsável e competente. Destinamos mensalmente R$ 1,6 milhão pelo programa de valorização hospitalar, enviamos recursos para cirurgias eletivas com um teto de R$ 2,2 milhões por mês, além de outras habilitações. O hospital está bem cuidado, bem organizado, e o estado tem sido parceiro para fortalecer essa estrutura”, complementou o governador.

O provedor do Hospital Azambuja, Ingo Fischer, afirmou que a inauguração do novo espaço representa mais do que a abertura de uma ala. Segundo ele, é um símbolo do compromisso de toda a equipe com a saúde e o bem-estar da comunidade.

“Nada disso seria possível sem o apoio de muitos. Quero agradecer especialmente ao governo de Santa Catarina, que tem sido um parceiro fundamental em nosso crescimento, aos deputados e senadores que sempre lutaram pelos nossos interesses e ao empresariado local, que, unido em campanhas de melhoria, tem ajudado a modernizar nosso hospital, trazendo benefícios diretos para toda a população. A Unacon é o resultado desse esforço coletivo,” declarou Ingo.

O empresário e vice-provedor do hospital, Luciano Hang, não pôde comparecer ao evento presencialmente, pois estava em viagem a trabalho. No entanto, deixou uma mensagem em vídeo para os presentes. No vídeo, saudou a presença do governador Jorginho Mello e afirmou que a inauguração do novo espaço é uma conquista histórica para o município.

“Tenho muito orgulho de fazer parte da diretoria do Hospital Azambuja. A equipe batalhou muito para alcançar várias conquistas nos últimos anos. Recentemente, adquirimos novos equipamentos e investimos em reformas, especialmente na área de ortopedia e agora com a Unacon. Tudo isso só foi possível graças à união dos empresários, da equipe do hospital e do setor público”, declarou Hang.

O prefeito de Brusque, André Vechi, também se pronunciou durante a cerimônia. Segundo ele, é difícil descrever a importância das parcerias, especialmente da classe empresarial, para viabilizar obras como a realizada no Hospital Azambuja.

“Temos inúmeros exemplos de empresários que, ao longo dos anos, investiram recursos próprios para ampliar a infraestrutura e adquirir equipamentos para o hospital. A prefeitura também destina milhões de reais anualmente, com recursos próprios, ajudando a reduzir as filas de atendimento. É gratificante ver o apoio do governo estadual. O governador e sua equipe têm aportado recursos significativos, mostrando que, além do discurso, são necessárias ações concretas. Isso fica evidente quando as obras saem do papel, se transformando em realidade e melhorando a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos”.

Em relação ao futuro, o prefeito destacou que ainda há muitos desafios pela frente e que é urgente uma articulação em Brasília para habilitar a Unacon e garantir recursos para que o espaço possa atender não apenas os moradores de Brusque, mas de toda a região.

“Sabemos que os tratamentos oncológicos são delicados e, muitas vezes, agressivos. Antes, os pacientes precisavam se deslocar até Blumenau e, em algumas ocasiões, esperar horas até que todos finalizaram o tratamento para retornar para casa. Queremos mudar esse cenário” concluiu.

Detalhes da unidade

A nova unidade, localizada no piso térreo da torre em construção no hospital, faz parte de um projeto que já recebeu mais de R$ 4 milhões em investimentos do governo do estado, com contrapartida de quase R$ 900 mil do Hospital Azambuja. Para a conclusão da obra da Unacon, o hospital investiu R$ 1,5 milhão.

A torre, que ainda está em desenvolvimento, contará com 7 mil metros quadrados distribuídos em seis pavimentos, oferecendo uma infraestrutura moderna e preparada para atender a crescente demanda por cuidados especializados. O investimento total do governo do estado na nova torre será de R$ 12,4 milhões.

Cuidado especializado

A Unacon ocupa uma área de 630 metros quadrados, com espaços cuidadosamente planejados para o bem-estar dos pacientes, integrando tecnologia de última geração e uma equipe altamente qualificada.

Com equipamentos modernos e ambientes projetados para proporcionar conforto e segurança, a Unacon oferecerá uma gama completa de serviços especializados para o tratamento do câncer, tanto para adultos quanto para crianças.

A unidade contará com atendimento ambulatorial de oncologia clínica, onde médicos oncologistas e hematologistas, especializados em casos adultos e pediátricos, estarão disponíveis para fornecer diagnósticos precisos e tratamentos personalizados.

Além disso, a oncologia cirúrgica terá uma equipe de cirurgiões altamente capacitados para realizar procedimentos oncológicos complexos, garantindo o cuidado necessário durante as intervenções.

Quimioterapia

Outro serviço essencial será a quimioterapia, que atenderá pacientes de diferentes faixas etárias, com tratamentos ajustados de acordo com as necessidades específicas de cada um, sempre seguindo os mais modernos protocolos terapêuticos internacionais.

Na área de hematologia, o hospital também oferecerá cuidados especializados para pacientes com doenças hematológicas, assegurando um atendimento abrangente e integrado às outras especialidades da unidade.

A Unacon contará com uma equipe multiprofissional composta por cerca de 60 profissionais, incluindo médicos especialistas em oncologia, radioterapia e hematologia, enfermagem, farmácia, nutrição, recepção, apoio, copa e cozinha, dedicada exclusivamente à oncologia.

Expansão do Hospital Azambuja

A nova torre do Hospital Azambuja abrigará, além da Unacon, um centro cirúrgico com 12 salas, uma área técnica, UTIs adulto (20 leitos) e neonatal (16 leitos), além de 30 leitos de internação e um Centro de Material e Esterilização (CME).

O complexo também contará com um heliponto, garantindo rapidez no atendimento de urgências e emergências.

