VÍDEO – Mulher furta aspirador dentro da Havan de Joinville e “sorri” ao ser vista por câmera

Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança furtando um aspirador robô em uma das lojas Havan, em Joinville. O caso foi registrado no dia 5 de outubro, na unidade do Garten Shopping, e fez com que a empresa fizesse uma publicação em uma rede social.

Nas imagens é possível perceber que a mulher coloca o produto em uma sacola e logo em seguida olha diretamente para câmera, mas não aparenta estar preocupada em ter o rosto filmado e chega a “sorrir” ao perceber a câmera.

Além disso, a mulher tentou furtar outros itens, como outro aspirador robô preso ao corpo por um cinto e um cesto.

Segundo a Havan, um boletim de ocorrência foi feito, mas, até o momento desta publicação, a mulher ainda não teria sido capturada.

Confira o vídeo publicado pela Havan:

Leia também:

1. Curso técnico em Cervejaria gratuito está com inscrições abertas no IFC de Brusque

2. Rodovia Antônio Heil: há 50 anos era inaugurada a estrada que transformou Brusque e região

3. Rodeio Crioulo Nacional marca inauguração do novo parque do CTG Laço do Bom Vaqueiro, em Brusque; confira programação

4. Trabalhador morre atropelado por trator em Rio do Sul

5. Brusque após as trovoadas: veja a previsão para a sexta-feira

Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: