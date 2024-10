Curso técnico em Cervejaria gratuito está com inscrições abertas no IFC de Brusque

O Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque está com inscrições abertas para o curso técnico em Cervejaria, que é gratuito e presencial. As aulas ocorrem de segunda a quinta-feira, entre 19h e 22h, no campus da instituição, no bairro Jardim Maluche.

Clique aqui e saiba como se inscrever.

O curso aborda desde a seleção de matérias-primas e receitas até os diferentes estilos de cerveja, bem como os processos de produção, análises sensoriais e harmonização da bebida.

O IFC informa ainda que a certificação permite o credenciamento junto ao Conselho Regional de Química. Desta forma, os formados poderão atuar como responsáveis técnicos na indústria de bebidas.

Leia também:

1. Rodovia Antônio Heil: há 50 anos era inaugurada a estrada que transformou Brusque e região

2. Rodeio Crioulo Nacional marca inauguração do novo parque do CTG Laço do Bom Vaqueiro, em Brusque; confira programação

3. Governador autoriza início de projetos para construção de rodovia paralela à BR-101 no Litoral catarinense

4. Apostadores de Brusque acertam a quadra na Mega-Sena 2789

5. “Me faz feliz”: em Brusque há 34 anos, pediatra Eliane Lima mantém rotina intensa de atendimentos



Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: