Gincana de Imunização: ação acontece na próxima segunda-feira em Brusque

Na segunda-feira, 28, a Vigilância em Saúde realizará a segunda edição da “Gincana da Imunização”. O objetivo é intensificar a cobertura vacinal e incentivar as equipes da saúde da família a desenvolverem estratégias criativas, tanto na sala de vacinação quanto no ambiente escolar e nas empresas do município.

A ação é feita em parceria com o Núcleo de Educação Permanente, a Atenção Primária, a Secretaria Municipal de Educação em Saúde e o Programa de Saúde na Escola.

Dengue, HPV e Meningo ACWY

Nesta nova edição, a Secretaria tem como especial a vacinação contra Dengue, HPV e Meningo ACWY em adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos.

A gincana contará com a participação de todas as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e ocorrerá durante todo o mês de novembro.

“A Gincana é um desafio que lançamos para as equipes em busca de novas estratégias para ampliar a cobertura vacinal no município. Temos certeza de que as equipes irão nos surpreender com ações criativas junto à comunidade, e o objetivo será alcançado. Além de ser um momento de descontração e integração, isso auxiliará no fortalecimento dos trabalhos do dia a dia”, afirma a diretora de Vigilância em Saúde, Carol Maçaneiro.

Vacinação

As equipes serão avaliadas pelos seguintes critérios: proporção de vacinas aplicadas; vacinação específica para adolescentes para equipes com e sem sala de vacinação; plano de ação de busca ativa diferenciado; criatividade da equipe; ações relacionadas à imunização realizadas em escolas públicas e privadas, empresas, comércios, grupos, entre outros (comprovadas por fotos, vídeos e registros das doses aplicadas); quantitativo da população para vacinação por UBS e bairro e envolvimento de toda a equipe nas ações propostas.

“A Gincana da Imunização traz muito mais do que coberturas vacinais para o município; traz trabalho em equipe, criatividade, acesso à população e saúde. As vacinas evitam várias doenças e aproximam os profissionais da comunidade”, finaliza a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Natalia Cabral Marchi.

Ao final da gincana, as equipes que se destacarem em 1º, 2º e 3º lugar serão premiadas. A primeira edição foi realizada em 2022, com o intuito de ampliar a abrangência das vacinações contra a Covid-19.

Leia também:

1. Rodovia Antônio Heil: há 50 anos era inaugurada a estrada que transformou Brusque e região

2. Rodeio Crioulo Nacional marca inauguração do novo parque do CTG Laço do Bom Vaqueiro, em Brusque; confira programação

3. Governador autoriza início de projetos para construção de rodovia paralela à BR-101 no Litoral catarinense

4. Apostadores de Brusque acertam a quadra na Mega-Sena 2789

5. “Me faz feliz”: em Brusque há 34 anos, pediatra Eliane Lima mantém rotina intensa de atendimentos



Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: