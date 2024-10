“Vamos brigar até o fim”, diz Victor Wietcowsky após parecer favorável da PGE por indeferimento de candidatura em Botuverá

O prefeito eleito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), se pronunciou após a Procuradoria Geral Eleitoral (PGE) manifestar parecer favorável ao indeferimento da candidatura dele. A participação de Victor nas eleições, que foi vitoriosa, foi questionada em razão do registro de candidatura fora do prazo. A decisão caberá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A manifestação da procuradoria aconteceu após a coligação Botuverá no Rumo Certo, formada pelos candidatos derrotados nas eleições José Luiz Colombi, o Nene (MDB), e Alesc Venzon (PL), entrar com recurso na terceira e última instância da Justiça Eleitoral, o TSE.

O registro de candidatura de Victor havia sido negado em primeira instância pela Justiça Eleitoral de Brusque. Um recurso foi apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) e a sentença foi reformada por unanimidade, ou seja, o registro de candidatura foi aceito.

Em nota, Victor Wietcowsky afirma que já esperava a posição da Procuradoria Geral Eleitoral e reforça que o ato não tem valor prático, já que a decisão que pode afetar em algo depende do TSE. O prefeito eleito diz estar tranquilo e acredita que o veredicto da Corte eleitoral será favorável à candidatura.

“Estou calmo, sereno e tranquilo quanto à uma decisão favorável. Vamos brigar até o fim para defender o direito exercido no voto. Acreditamos em uma decisão favorável para nós. Temos fé em Deus que tudo dará certo e que a vontade popular prevalecerá”, afirma.

Eleições em Botuverá nos tribunais

A apresentação da candidatura de Victor após a data-limite pela legislação foi contestada pelo grupo de Nene Colombi, único candidato adversário. Inicialmente, o candidato da oposição ao governo do MDB em Botuverá seria Alex Tachini (PP), mas ele desistiu da disputa perto do prazo para registro de candidatura.

A desistência ocorreu em razão de uma suposta ameaça sofrida pelo então candidato a vice-prefeito de Alex, Cezar Dalcegio (PP). Com a negativa de Cezar de disputar as eleições, Alex também desistiu sob justificativa que só iria para disputa ao lado do então candidato a vice.

Victor Wietcowsky, que concorria à reeleição ao cargo de vereador, assumiu a candidatura à prefeitura e foi eleito ao lado de Kaioran Paloschi (PP). Depois, a viabilidade da candidatura passou a ser questionada nos tribunais eleitorais. No TRE-SC, prevaleceu o entendimento de que se tratava de um caso peculiar e o registro de candidatura foi aceito.

Nota de Victor na íntegra

Esta conduta já era esperada. Na prática este parecer não muda nada, o que vale é o voto dos ministros. Para que o processo vá para votação em plenário, é obrigatório que ele passe pela Procuradoria Geral para eles emitirem o seu parecer (opinião). Não significa que o mesmo é a decisão. É só uma opinião. A decisão caberá aos ministros.

A decisão final cabe ao plenário do TSE. O plenário compõe a participação de todos os ministros do TSE, que são sete. Da decisão do TSE também caberá recurso para o STF, ou seja, a parte que não se sentir satisfeita ainda poderá recorrer para o STF. Agora é hora de nos mantermos unidos e confiantes.

Estou calmo, sereno e tranquilo quanto à uma decisão favorável. Vamos brigar até o fim para defender o direito exercido no voto. Acreditamos em uma decisão favorável para nós. Temos fé em Deus que tudo dará certo e que a vontade popular prevalecerá.

