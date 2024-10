Trabalhador morre atropelado por trator em Rio do Sul

Aldory Goedert dos Santos, de 67 anos, morreu atropelado por um trator na manhã da quinta-feira, 24, em Rio do Sul. O acidente ocorreu na estrada do Bonfim, no bairro Sumaré, enquanto ele trabalhava.

Nas redes sociais, familiares e amigos expressaram o seu luto. Aldory era agricultor e um dos principais fornecedores de alimentos para a merenda escolar da rede municipal, conforme explica uma das publicações. Ele cultivava batatas, melancias e outros produtos.

Os familiares relataram que ele havia saído de casa às 6h para transportar silo e ureia para alimentar o gado da região. Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, Aldory teria caído do trator e sido atropelado pela máquina. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Seu corpo foi encontrado duas horas depois do acidente por um conhecido, por volta das 8h45. Quando os bombeiros chegaram ao local, ele não tinha sinais vitais.

A Polícia Científica foi acionada e prestou apoio à ocorrência. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Aldory.

