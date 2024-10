A previsão do tempo, direcionada a Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, traz boas notícias para quem planeja atividades ao ar livre nesta sexta-feira, 25.

Após a passagem da frente fria, que causou trovoadas severas no dia anterior, a condição meteorológica sinaliza a volta de um padrão seco, com temperaturas seguindo em elevação.

De acordo com as estimativas, não há previsão de chuvas, e os termômetros devem voltar a alcançar picos acima dos 30°C.

Para esclarecer essa situação, o meteorologista Leandro Puchalski, então, emitiu um boletim detalhado sobre o assunto. Acompanhe a íntegra da nota logo após a imagem.

Brusque na sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Começamos este boletim trazendo boas notícias aos moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que têm planos para atividades ao ar livre nesta sexta-feira.

O dia promete ser predominantemente seco, com o sol aparecendo por longos períodos, apesar de algumas variações pontuais de nuvens. Não há previsão de chuvas.

Em relação às temperaturas, a tendência de aquecimento permanece, sob expectativa de picos novamente podendo superar os 30°C, assim como nos últimos dias.

Brusque no fim de semana

Olhando para o fim de semana, os modelos meteorológicos indicam um recuo nas temperaturas, especialmente no domingo, quando o clima deve ficar bem mais ameno, com máximas ficando abaixo de 25°C.

No sábado, os picos ainda podem atingir entre 26°C e 27°C, mas já será possível notar uma leve queda nas máximas à tarde em comparação ao abafamento até então sentido.

Embora ambos os dias apresentem condições maiores de tempo seco, quem planeja atividades ao ar livre deve ficar atento.

Há uma condição favorável de chuviscos isolados, podendo ocorrer a qualquer momento, sem um horário específico definido.

Monitoramento

Essas informações refletem as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, mas as condições podem mudar conforme novos dados sejam incorporados.

Continuaremos monitorando de perto para trazer informações relevantes, sempre que necessário.

*Com informações: Meteorologista Leandro Puchalski

Brusque e região na madrugada

A partir deste ponto, as informações se concentram na madrugada passada, com foco na região de Brusque.

A tabela abaixo, apresenta então, as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer desta sexta-feira, destacado em vermelho.

A apuração também destaca alguns pontos monitorados, que registraram garoa entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado em azul.

Fotos dos leitores

Encerrando a pauta, não perca a oportunidade de se encantar com as belíssimas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem é um retrato vivo da beleza do início da manhã desta sexta-feira, revelando a essência de cada lugar mencionado nas legendas.

Deixe-se tocar pelas paisagens que inspiraram tantos olhares e mergulhe nessa coleção de momentos inesquecíveis.

