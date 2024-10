Suspeito de envolvimento em assassinato de mulher durante assalto é morto pela polícia em São José

Um foragido do Pará morreu em confronto com a Polícia Militar nesta quinta-feira, 24, no bairro Forquilhas, em São José. Outras duas pessoas estavam envolvidas. Eles são suspeitos de integrar a mesma quadrilha responsável pelo assassinato de Cynara Santos Cordeiro de Souza, neta do ex-prefeito de Gaspar João dos Santos.

O foragido, de 30 anos, possuía registros policiais por posse de drogas e morreu no confronto. Outro homem, de 39 anos, não havia registros e foi alvejado, levou quatro tiros no tórax e foi encaminhado para o hospital.

Uma mulher estava com eles, de 29 anos, ela não possuía registros policiais, mas foi detida por tráfico de drogas. Com o grupo, foi apreendido uma pistola e revólver com munição, gramas de maconha, anotações do tráfico e aparelhos celulares.

Os autores estavam com mandado de prisão expedido pelo Estado do Pará e são suspeitos de participarem do latrocínio, há poucos dias em São José. A dinâmica e motivo do confronto não foram divulgadas.

