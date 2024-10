Sindivest anuncia nova presidente para 2025; conheça

A empresária Patrícia Conti foi eleita esta semana presidente do Sindicato Patronal das Indústrias do Vestuário de Brusque, Botuverá, Guabiruba e Nova Trento (Sindivest), assumindo o compromisso de liderança da entidade a partir de fevereiro de 2025, quando será realizada a cerimônia de posse.

Diretora comercial e sócia-fundadora da Mensageiro dos Sonhos (RC Conti), Patrícia possui experiência de mais de 25 anos na área comercial, coordenando equipes e estratégias em todo o Brasil. Ela sucede Onésia Adriana Liotto, que atuou como presidente nos últimos três anos e agora se mantém na diretoria do Sindivest como vice-presidente, reforçando a continuidade dos projetos em andamento.

Segundo Patrícia, a decisão de aceitar a presidência foi uma construção natural. “A eleição já estava sendo desenhada desde o ano passado. Eu sempre estive nos bastidores dos sindicatos e das associações por conta da minha irmã, Rita Conti, que é bem ativa neste mundo e agora também será vice-presidente estratégica da minha gestão. Ao longo do tempo, acompanhei de perto as alegrias, frustrações, derrotas e conquistas dela, que me incentivou a assumir esse cargo”.

E comenta ainda que foi durante esse período que Onésia e Nicole Casagrande, Executiva do Sindivest, a chamaram para um café. “E agora com a eleição o cargo está oficializado. A forma como elas me acolheram foi muito boa. A estrutura, a espinha dorsal do sindicato está bem montada. Então, não teremos problemas, e sim, desafios”, ressalta.

“A Onésia continua no Sindicato como vice-presidente e estaremos em 2025 com um staff muito bom. Com pessoas que já estão engajadas com a entidade. A eleição foi muito tranquila e teremos uma parceria muito boa”, completa Patrícia.

Patrícia Conti tem 53 anos e é diretora comercial e sócia-fundadora da empresa Mensageiro dos Sonhos (RC Conti). Ela é formada em Gestão Comercial pela Unifebe e pós-graduada em Master Business Reinvention (MBR) Priori Moda, da Escola de Negócios da Fiesc.

Patrícia atua há mais de 25 anos na área comercial, coordenando 15 lojas próprias e uma equipe de 52 representantes em todo o Brasil. A nova presidente já realizou palestras em diversos eventos, assim como participou de cursos e convenções em diversos países.

Continuidade

Onésia conta que vai encerrar seu mandato satisfeita com os avanços obtidos e destaca a importância da continuidade dos trabalhos, agora ao lado de Patrícia.

“Nesses três anos, priorizamos tornar o Sindivest mais conhecido e consolidamos iniciativas importantes, como o curso de Costureiras e o Feirão de Empregos, além de fortalecer o diálogo com outros sindicatos”, avalia Onésia.

Ela também ressalta a importância do engajamento dos associados para enfrentar as novas demandas do setor têxtil: “Quanto mais unidos e participativos, mais voz temos para defender nossas indústrias e fortalecer o setor do vestuário local e nacional”, frisa.

Patrícia vê o futuro do Sindivest como um espaço de constante diálogo e apoio ao setor, com uma atuação próxima aos desafios diários das indústrias de vestuário da região.

“Precisamos ser uma ponte, entender as angústias e necessidades dos nossos associados para juntos construirmos um caminho de crescimento e transparência. Minha intenção é tornar o sindicato mais comunicativo e visível para a sociedade, mostrando as frentes em que atuamos e que agregam valor a todos os envolvidos e a sociedade como um todo. Isso é o associativismo!”, afirma.

Conheça a nova diretoria:

Presidente: Patricia Conti;

Vice-presidente: Onésia Adriana Liotto;

Vice-presidente estratégica: Rita de Cássia Conti;

Tesoureiro: Maicon Deziderio.

Conselho Fiscal



Valdir Furbriger;

Marina Muller;

Moana Gevaerd Schaefer;

Suplentes do Conselho Fiscal;

Renan Werns Tolotti;

Cassiano Vieira;

