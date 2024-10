O musical “Elvis: A Musical Revolution”, uma biografia romanceada e recriada em forma de musical para contar a história do ícone da música mundial, conta com o apoio da Toalhas Atlântica, de Brusque, para recriar a clássica cena dos shows, em que o cantor utiliza uma toalha para secar o rosto. A RenauxView, também de Brusque, é outra apoiadora da peça.

Em cartaz até o dia 1º de dezembro no Teatro Santander, em São Paulo, o musical já passou pela Austrália e Estados Unidos. A versão brasileira é dirigida e adaptada por Miguel Falabella, e traz para o palco as músicas e histórias originais da vida complexa e revolucionária de Elvis Presley e conta com canções como “Jailhouse Rock”, “Hound Dog”, “Heartbreak Hotel”, “Love Me Tender” e “Suspicious Minds”.

O ator, modelo e cantor Leandro Lima, conhecido por suas participações em novelas, como “Pantanal” (2022) e “Terra e Paixão” (2023), foi escolhido para dar vida a Elvis no Brasil. O ator Daniel Haidar, que participou das novelas “Verdades Secretas 2” e “Malhação – Viva a Diferença!”, também foi escolhido para dividir o papel de Elvis, alternando a personagem em datas previamente divulgadas.

“Sempre tive vontade de fazer um papel biográfico, dar vida a um ícone dessa dimensão, presente no imaginário da maioria das pessoas do planeta, por décadas. É uma grande responsabilidade e um enorme desafio, mas estou pronto para me entregar a essa missão. É um presente que pretendo dividir com todos os fãs do Rei”, declara Leandro Lima.

Serviço

O quê: Musical “Elvis: A Musical Revolution”

Quando: até 1 de dezembro

Onde: Teatro Santander – Shopping JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo

Horários: quinta e sexta-feira, às 20h. Sábado e domingo, às 16h e 20h

Duração 2h30 com 15 minutos de intervalo

Ingressos no site Sympla entre R$ 19,50 e R$ 380