Brusque e Chapecoense se enfrentam num jogo oficial pela 75ª vez

Brusque e Chapecoense fazem seu 75º confronto oficial nesta terça-feira, 29, às 19h, no estádio Augusto Bauer, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes se reencontram após o empate em 1 a 1 na Arena Condá, na 15ª rodada. A partida é mais um capítulo decisivo na luta contra o rebaixamento.

O time brusquense chega à partida muito pressionado pela vitória e, se consegui-la, vai quebrar um jejum de cinco jogos sem vencer a Chape. O último triunfo sobre o Verdão d’Oeste foi obtido em 5 de fevereiro de 2022, na Arena Condá, pela quinta rodada do Catarinense. Foguinho abriu o placar para a Chapecoense, mas o Brusque virou com gols de Wallace, Fernandinho e Alex Sandro.

Desde então, foram cinco jogos sem vitória, sendo que os últimos três terminaram empatados:

– 0 a 0 no Augusto Bauer, pela Série B 2022;

– 1 a 0 para a Chapecoense na Arena Condá, pela Série B 2022;

– 0 a 0 na Arena Condá, pelo Catarinense 2023

– 0 a 0 no Estádio das Nações, pelo Catarinense 2024;

– 1 a 1 na Arena Condá, pela Série B 2024.

Neste último empate, Olávio abriu o placar no primeiro tempo, aproveitando erro da zaga da Chape e bom passe de Paulinho Moccelin. Praticamente no último lance do jogo, um apagão total na defesa brusquense terminou em gol de Bruno Leonardo e custou dois pontos preciosos para o Brusque, que já vinha se segurando após a expulsão de Dentinho.

No Augusto Bauer, a última vitória do Brusque sobre a Chapecoense foi em 11 de fevereiro de 2017, pela quinta rodada do Catarinense: 2 a 1, com gols de Ricardo Lobo e Eliomar para o quadricolor. A Chape marcou seu gol com Wellington Paulista. Desde então, as equipes se enfrentaram quatro vezes no Gigantinho, com dois empates e duas derrotas, somados ao 0 a 0 em Balneário Camboriú com mando brusquense em 2024.

Retrospecto

74 jogos oficiais

17 vitórias do Brusque

21 empates

36 vitórias da Chapecoense

77 gols do Brusque

114 gols da Chapecoense

Briga contra o rebaixamento

Após rodadas em que poderia ter saído da zona de rebaixamento com uma vitória, o quadricolor já não deixará as quatro últimas posições se vencer a Chapecoense. Na melhor das hipóteses, ganha o jogo e chega aos 36 pontos, com possibilidade de subir da 19ª para a 17ª posição, e empatar com Botafogo-SP (atual 17º) e CRB (atual 16º) em pontos. Neste caso, perderia no critério de vitórias para a equipe alagoana.

Se não vencer a Chapecoense, o Brusque corre o risco de cair à lanterna da competição, sendo ultrapassado pelo Guarani. O time de Campinas (SP) recebe o Novorizontino em partida que começa às 21h30 desta terça-feira, 29.

No caso da Chape, atual 15ª colocada, é possível chegar aos 40 pontos com uma vitória sobre o Brusque. A equipe começa a rodada com chances matemáticas de subir até duas posições e de abrir vantagem de até seis pontos para o Z-4. Se não vencer, tem risco de terminar a rodada de volta ao Z-4, com uma combinação positiva de resultados para CRB, Botafogo-SP e Ituano.

Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: