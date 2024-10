Secretaria de Saúde de Brusque realiza ação para identificar pacientes com diabetes e hipertensão

Na próxima sexta-feira, 1º, a equipe da Farmácia Básica da Secretaria de Saúde de Brusque realizará mais uma ação do Serviço de Cuidado Farmacêutico. Durante o evento, os pacientes poderão aferir a pressão arterial e realizar testes de glicemia capilar.

De acordo com a prefeitura, o Serviço de Cuidado Farmacêutico, observou que muitas pessoas apresentam problemas de saúde, como alterações na pressão arterial e níveis elevados de glicemia, apesar de não possuírem um diagnóstico prévio.

Ainda conforme a prefeitura, a farmácia atende, em média, 600 pacientes por dia e enfrenta uma alta demanda de pessoas que retiram medicamentos de uso contínuo, embora não tenham um diagnóstico de diabetes ou hipertensão.

Desta forma, a identificação desses pacientes será realizada durante o atendimento. Caso sejam constatadas alterações, eles serão encaminhados para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro onde residem.

O diagnóstico precoce dessas doenças ajudará a evitar o agravamento de complicações em comparação com diagnósticos tardios.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a intenção é realizar a ação uma vez por mês, no dia de maior fluxo de pacientes na Farmácia Básica. A última ação foi realizada no mês de setembro.

