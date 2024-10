Com ausências, Brusque se reapresenta no Augusto Bauer após derrota para a Ponte Preta

O time do Brusque se reapresentou na tarde desta sexta-feira, 25, dois dias após a derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. As ausências menos esperadas em relação à última rodada foram o lateral Mateus Pivô e o goleiro Georgemy. Os titulares da partida fizeram trabalhos regenerativos e os demais jogadores participaram de treinos de passe e pressão, além de jogos em campo reduzido.

Os jogadores de linha titulares na partida contra a Ponte Preta deram voltas no gramado. Os demais participaram de um exercício de passes curtos sob pressão, comandado pelo assistente Gabriel Cabo. Na segunda parte, os jogadores fizeram um jogo em campo reduzido com participação dos goleiros Artur e Matheus Emiliano.

O lateral-direito Mateus Pivô não esteve nas atividades. Ele foi substituído no intervalo, ainda com dores no joelho. Também com dores no joelho, o goleiro Georgemy foi poupado.

Foi o primeiro treino após a derrota desta quarta-feira, 23. O meia-atacante Neto voltou a treinar com o time titular após a Copa Santa Catarina Sub-21.

Desfalques por lesões, também não estiveram no gramado os atacantes Pollero, Ocampo, Paulinho Moccelin, Keke e Osman; o lateral-esquerdo Alex Ruan; o zagueiro Maurício; e o lateral-direito Cristovam.

Conversa

O técnico Marcelo Cabo não estava em campo durante o aquecimento do treino e apareceu minutos depois, em conversa o presidente Danilo Rezini e o diretor de futebol, André Rezini, além do gerente de futebol, Viton. Depois, o grupo passou a conversar no gramado do Augusto Bauer, junto de outros membros da diretoria, em tom descontraído.

Mudanças nas cabines de câmeras

As cabines destinadas às câmeras de de transmissão das partidas foram deslocadas para a parte mais alta das arquibancadas metálicas, com novas estruturas de sustentação.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta a Chapecoense às 19h desta terça-feira, 29, no estádio Augusto Bauer. O quadricolor conta com os retornos de Dentinho e Diego Mathias, suspensos na rodada anterior.

Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: