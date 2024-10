Abel Moda Vôlei perde em casa para o Fluminense pela Superliga

A Abel Moda Vôlei perdeu para o Fluminense por 3 sets a 0 nesta sexta-feira, 25, no ginásio do Sesi, em sua terceira partida da Superliga feminina. As parciais foram de 14-25, 19-25 e 16-25. O time brusquense se destacou no segundo set, quando chegou a abrir 5 a 0 e esteve à frente no placar em diversos momentos.

A partida pôs frente à frente as atuais campeãs de Santa Catarina contra as atuais campeãs do Rio de Janeiro. O próximo desafio é em 4 de novembro, às 21h30, contra o Mackenzie-MG, no ginásio da equipe de Belo Horizonte. A partida tem transmissão do SporTV 2.

Sem chance

A partida começou com 4 a 0 para o Fluminense e o técnico Maurício Thomas pedindo tempo. Anna Sampaio, jogando como oposta, atacou bem e superou o bloqueio para diminuir imediatamente.

Ainda assim, o Fluminense dominou completamente o set. Começou focando saques na ponteira Manu, para tentar tirar o principal destaque brusquense dos ataques. Maurício Thomas chegou a mexer na equipe, com as entradas de Vitória Parise e Sabrina. Fiel, a torcida comemorava forte cada ponto da Abel Moda, apesar do placar mais elástico.

O set foi fechado em 14-25, com ponto de bloqueio da dominicana Massiel Matos no ataque de Sabrina.

Melhor set

O segundo set foi aberto com dois excelentes pontos de Anna Sampaio e mais um de Manu. Glaucia sacou com veneno e marcou o quarto ponto. Manu, explorando o bloqueio após o pedido de tempo do Fluminense, fez o quinto.

O tricolor só voltou a pontuar com um ataque de Ariane superando o bloqueio de Natasha e Anna Sampaio: 5 a 1.

Apesar da reação do Fluminense, a Abel Moda conseguiu se manter à frente do placar, com uma atuação segura, mesmo com vantagens menores. Após um belo rali, Ana Paula fez o levantamento de costas para Vitória, que explorou bem o bloqueio e marcou 11-9.

A igualdade no placar, contudo, surgiu logo depois. Manu parou no bloqueio duplo: 11-11. Foi a primeira vez que a Abel não esteve na frente no segundo set. Na sequência, o bloqueio foi bem feito sobre Massiel Matos, mas a bola caiu fora por pouco: 11-12.

Em vez de sucumbir, a Abel Moda conseguiu revirar, com pontos de Glaucia e Anna Sampaio. Manu explorou o bloqueio, fez 14-12 e o técnico Gui Schmitz pediu tempo novamente para o Fluminense.

O set era disputado ponto a ponto, e Maurício Thomas pediu tempo perdendo por 17-18. O Fluminense, contudo, abriu vantagem na parte final, abrindo 17-24. Kalu freou a pontuação tricolor e Glaucia pontuou com um bloqueio, mas depois atacou para fora. A central pediu um desvio, mas o time brusquense já não tinha mais desafios: 19-25.

Final

No início do terceiro set, a Abel Moda se manteve com desvantagem pequena. A equipe não se entregava, mas, aos poucos, o Fluminense começava a se descolar.

