Trator tomba e mata adolescente de 13 anos em Ituporanga

O adolescente Josia Weiss, de 13 anos, morreu após um trator tombar na tarde desta terça-feira, 29, em Ituporanga. O acidente ocorreu por volta das 16h35 na estrada geral Rio Areias.

O velório acontecerá a partir das 11h30 desta quarta-feira, 30, na Igreja Evangélica Luterana, em Rio do Norte, Ituporanga. Às 16h30, terá um culto de despedida e o sepultamento no Cemitério Luterano.

Conforme o relatório, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado. O trator teria tombado, a vítima teria sido arremessada do veículo, que caiu em cima do jovem.

No local, os bombeiros encontraram o adolescente caído na via e sem sinais vitais. Ele tinha diversas lesões graves e ferimentos na cabeça, pescoço e tórax. Josias não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Instituto Geral de Perícias (IGP), a Polícia Civil e a Polícia Militar também atenderam a ocorrência. Não há informações sobre o motivo pelo qual o trator teria tombado.

Leia também:

1. Pai, filho e comparsa são detidos por furto em loja de Gaspar

2. “Eu não era mais só a médica, eu era a filha”: radiologista conta como foi descobrir câncer de mama na mãe

3. Adolescente morre após ser atingida por caminhão depois de sair da escola, em Ilhota

4. Orçamento de 2025 de Guabiruba prevê construção de nova sede e abatedouro municipal

5. Governo de SC publica edital de licitação para construção da barragem de Botuverá



Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: