Porto de Itajaí recebe maior navio da história a atracar no terminal portuário

O porto de Itajaí recebeu no sábado, 26, o maior navio da história a atracar no terminal portuário. A embarcação tem 336 metros de comprimento e 51 m de largura. O navio CMA CGM Amazônia atracou no berço 2 da JBS Terminais.

“Certamente, o momento que o porto de Itajaí vem vivenciando demonstra que o terminal voltou a figurar no cenário portuário nacional”, celebra Fábio da Veiga, superintendente do porto de Itajaí.

O navio chegou do porto de Santos, em São Paulo, e, após o término da operação, seguiu trajeto com destino ao porto de Paranaguá, no Paraná. A embarcação deixou o complexo portuário de Itajaí-Navegantes no domingo, 27.

Detalhes sobre o navio

De acordo com a Superintendência do Porto de Itajaí (SPI), o navio possui uma “armadura” na proa, diferente da maioria das embarcações que costumam atracar no terminal portuário.

O detalhe na proa da embarcação, ainda conforme a superintendência, serve como um defletor de vento, uma inovação aerodinâmica que pode economizar até 4% no consumo de combustível.

Outro defletor, instalado na popa, que é a parte traseira do navio, também ajuda a melhorar o desempenho da hélice, economizando combustível e reduzindo as emissões de dióxido de carbono.

Leia também:

1. Tempo em Brusque: veja o que a previsão reserva para fechar o mês

2. Motorista morre no hospital após cair em ribanceira de cerca de 15 metros em São João Batista

3. Prefeitura de Nova Trento interdita funerárias irregulares

4. Em meio à luta contra os vícios e em busca de dignidade, pessoas em situação de rua relatam histórias em Brusque

5. “Ninguém precisa passar por isso sozinha”: médica fala da relação com pacientes com câncer de mama



Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: