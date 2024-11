Com uma visão de inovação e sustentabilidade, a Molas Brusque projeta um crescimento de 12% em relação a 2023, mesmo com os desafios enfrentados no setor agrícola, um dos mais impactados neste ano. Localizada em Brusque, uma cidade com forte tradição industrial, a empresa surgiu da visão de seu fundador, que identificou uma oportunidade única ao diversificar suas atividades para a produção de peças de reposição e manutenção de máquinas.

“Estamos crescendo junto aos clientes do setor automotivo e de linha branca (eletrodomésticos). As estratégias para sustentar este crescimento incluem o aprimoramento contínuo dos processos de produção e o aumento de investimentos em tecnologia para manter nossa competitividade e eficiência”, garante a diretora Juliane Fischer.

Com um parque industrial de mais de 52 mil m², dos quais 9,2 mil m² são construídos, a Molas Brusque opera um centro de produção avançado e tecnologicamente moderno. Transformando mais de 3 mil toneladas de aço por ano, a empresa utiliza tecnologia CNC de alta precisão para fabricar produtos que atendem aos mais altos padrões de qualidade, certificados pelas normas ISO 9001 e IATF 16949. “Essas certificações agregam confiança, abrem portas para novos mercados e elevam os padrões de nossos processos produtivos”, destaca Juliane.

Nos últimos anos, a Molas Brusque intensificou seus investimentos em novos equipamentos e automação, modernizando suas operações para atender as crescentes exigências do mercado global. “Investimos constantemente em tecnologia, principalmente no que tange ao processo fabril. Utilizamos equipamentos computadorizados, como dobradeiras e conformadoras CNC, pois garantem precisão e estabilidade no processo”, reforça a diretora. Esse foco constante em inovação tecnológica posiciona a empresa como uma das mais avançadas do Brasil.

A Molas Brusque é especialista na fabricação de molas de compressão, tração, torção e arames conformados, fornecendo para uma ampla gama de indústrias, incluindo agrícola, automotiva, fitness e linha branca. Embora o foco principal seja o mercado interno, a empresa mantém presença internacional, especialmente na América Latina, e vê a expansão das exportações como uma oportunidade estratégica de crescimento. “Apesar de o mercado interno ainda ser o foco principal, enxergamos o mercado externo como uma excelente oportunidade de expansão, sobretudo para o setor automotivo, aproveitando nossa certificação IATF 16949”, comenta Fischer.

Além de sua excelência produtiva, a Molas Brusque se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade. “Sabemos que a integração de práticas sustentáveis no negócio não é mais opcional, mas necessário. Por isso, o tema ESG foi incorporado em nossa estratégia. Já temos diversas práticas ou iniciativas neste sentido e em cada um dos pilares, ambiental, social e governança”, ressalta Juliane. A empresa já implementou iniciativas como a substituição de toda a iluminação por LED e o uso de embalagens retornáveis, reforçando seu compromisso com o meio ambiente.

Os produtos da Molas Brusque passam por rigorosos testes de qualidade – tração, compressão, fadiga, torção e spray de sal – o que garante a durabilidade e a eficiência que os clientes exigem. A cada projeto, a Molas Brusque reafirma seu compromisso com a excelência e a satisfação dos seus clientes, sempre evoluindo e se adaptando às demandas do mercado. “Temos laboratórios para avaliar os materiais ou serviços recebidos e para validar o projeto do cliente”, finaliza Juliane.