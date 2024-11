Futebol Amador de Botuverá chega às quartas de final neste fim de semana

O Campeonato de Futebol Amador de Botuverá chega às quartas de final neste sábado, 2, e domingo, 3, em quatro campos do município. Os confrontos são feitos em jogos únicos, com disputa de pênaltis em caso de empate no tempo normal.

A equipe com melhor campanha na primeira fase foi o Ourífico, com quatro vitórias em quatro jogos, 19 gols marcados e quatro sofridos no Grupo A. No Grupo B, o líder foi o Figueira, com três vitórias e um empate, marcando 12 gols e sofrendo apenas dois.

Os times eliminados foram os dois do Gabiroba: Gabiroba e Gabiroba Júnior terminaram nas últimas posições dos grupos B e A, respectivamente.

Na artilharia da competição ao fim da primeira fase, está Vitor Hugo Ferreira, do Sessenta, com seis gols marcados, seguido por Nicolas Werner (5) do Ourífico, e Flavinho (4), do Figueira.

Quartas de final

Sábado, 02/11

15h15 – Figueira x Los Bandoleiros

Campo do Figueira

15h15 – Ourífico x Águas Negras

Campo do Ourífico

Domingo, 03/11

9h15 – Areia Baixa x Grêmio

Campo do Areia Baixa

9h15 – Sessenta x Juventude

Campo do Sessenta

